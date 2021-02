Giannantonio Mingozzi: “Bene OMC a settembre, un’iniezione di fiducia”

Una decisione opportuna, quella presa da OMC 2021 che ha voluto confermare l’edizione di quest’anno a settembre con uno slittamento di qualche mese motivato dalla speranza di poter garantire la partecipazione alla rassegna “in presenza”.

Si tratta di un’occasione di rilevanza internazionale utile a tutta l’economia ravennate per i servizi che offre, le presenze che garantisce alla città e la promozione internazionale nell’anno dell’Anniversario Dantesco.

Ma soprattutto utile al tema dell’energia e delle risorse proprie del nostro Paese, al comparto industriale di Ravenna, alle nuove opportunità di movimentazione portuale, alla difesa dell’Oil&Gas seppure in una prospettiva di transizione energetica e di decarbonizzazione.

Un’ottima guida quella della presidente Monica Spada che assieme a Roca, Istituzioni pubbliche, associazioni di impresa e Camera di Commercio dimostrano quanto sia importante per Ravenna, soprattutto in questo momento, mantenere una manifestazione biennale conosciuta in tutto il mondo e capace di unire la competitività aziendale con la ricerca scientifica, la formazione, il ruolo della presenza universitaria e una strategia adeguata dell’Italia in materia di innovazione energetica.

Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR