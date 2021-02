La Romagna Faentina proroga le misure emergenziali fino al 1° marzo: limitazioni al traffico nel centro urbano di Faenza

La Romagna Faentina proroga le misure emergenziali fino al 1° marzo con limitazioni al traffico nel centro urbano di Faenza per elevate quantità di PM10 nell’aria. Il bollettino Liberiamolaria del 26 febbraio 2021 ha confermato il superamento delle 2 giornate per il PM10 nel nostro territorio, già presente nei giorni scorsi. Pertanto, da venerdì 26 a lunedì 1° marzo 2021 incluso, restano in essere le misure emergenziali previste nell’Ordinanza n. 1/2021.

Il PAIR prevede misure emergenziali da attuare a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE. Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae dovesse rilevare il superamento continuativo dei limiti di PM10 per 2 giorni consecutivi, scattano le misure emergenziali dal giorno successivo al bollettino emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Riepiloghiamo di seguito le misure emergenziali previste per l’allerta smog:

· tutte le limitazioni strutturali + stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8,30 alle 18,30

· abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17°C

· divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio…)

· divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

· divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

· potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all’aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestici

Tutte le misure emergenziali restano in vigore fino al primo giorno di aggiornamento del bollettino di ARPAE e sono prorogate se i livelli rimangono superiori alla soglia.