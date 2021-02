Lugo. Scuola media Francesco Baracca, studenti in gita scolastica virtuale grazie ai visori di realtà

Gite scolastiche anche in piena pandemia? Non sono per forza un miraggio, ma una possibilità conquistata grazie anche all’aiuto della tecnologia. Mostre, monumenti, città e nuove esperienze didattiche possono infatti essere vissuti anche a distanza grazie ai visori di realtà virtuale. Questo strumento consente di vivere un’esperienza, virtuale ma allo stesso tempo reale. Si possono, ad esempio, ammirare i quadri di una mostra, visitare le stanze di un palazzo antico, suonare uno strumento o tentare un esperimento di scienza come se fosse reale, ma comodamente seduti al proprio banco.

Un’occasione, quella di far vivere ai propri alunni una nuova speciale esperienza, colta dalla scuola secondaria di primo grado “Francesco Baracca” di Lugo, che ha noleggiato 30 visori, messi a disposizione dal settore digital di Wap Agency, che da anni investe nell’ambito dei tour virtuali, vantando primati a livello regionale in questo settore.

Il visore 3D permette quindi agli studenti, costretti da questa emergenza sanitaria a rinunciare alle gite e alle uscite didattiche, di non perdere altre esperienze formative. Questo strumento consente di accedere ai mondi virtuali senza necessità dello smartphone o di un PC per vivere una totale esperienza in un qualsiasi evento; riconosce l’inclinazione del volto sui tre assi, inoltre un software permette di teletrasportarsi nelle varie direzioni puntando il controller nel luogo desiderato in base alle app prescelte.

“Nel corrente anno scolastico – spiega la professoressa Ornella Greco, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Francesco Baracca” – la situazione epidemiologica non ci consente di poter organizzare visite guidate e viaggi d’istruzione e la realtà virtuale ci offre una grande possibilità per colmare questo gap, un’occasione che abbiamo voluto cogliere senza alcuna esitazione, in quanto crediamo che sia un’ottima alternativa in grado di agire sul processo di apprendimento per arricchire l’esperienza educativa. Numerosi studi scientifici dimostrano come strumenti legati convenzionalmente al mondo dell’intrattenimento possano avere un largo impiego anche in ambito scolastico e nella didattica in generale. Si tratta di un’esperienza che guarda al futuro e che ben si concilia con le iniziative di sperimentazione didattica che da anni promuoviamo presso la nostra Scuola e al contempo, rappresenta un momento di divertimento e speriamo che le nostre ragazze e i nostri ragazzi possano vivere questa esperienza con spensieratezza, dimenticando almeno per un giorno, quanto la pandemia ci ha tolto”.

“La realtà virtuale viene da lontano, – ha spiegato Giuseppe Falconi, CEO di WAP Agency -. In WAP investiamo in questo settore dal 2014, ma solo nel 2016 abbiamo trovato un interesse, seppur timido, da parte del mercato. Un mercato che ha finora interessato maggiormente il mondo del gioco elettronico e digitale ma la realtà sta cambiando, e, così come molte altre tecnologie innovative, sta penetrando in ogni aspetto della vita delle persone. In Giappone, molto prima dell’emergenza Covid19, hanno aperto delle scuole virtuali che possono essere frequentate da casa e attraverso i nuovi strumenti tecnologici. Gli stessi strumenti che oggi mettiamo a disposizione delle scuole che vogliono approcciarsi all’uso di questi strumenti. La nostra società, attraverso le tre sedi in Romagna, opera generalmente in Emilia-Romagna e la scuola Baracca di Lugo è la prima che ci richiede questi strumenti sin qui riservati al mondo delle imprese. Anche come genitore spero che tutto il mondo della formazione colga le tante opportunità che si aprono per la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e di didattica e sono certo che grande sarà l’interesse e la disponibilità alla sperimentazione degli studenti, che ricordo sono nativi digitali con una forma mentis già ‘pronta’ alle tecnologie”.

La scuola Baracca di Lugo è tra le prime in regione ad aver adottato questa nuova modalità didattica destinata agli studenti, che consentirà così ai ragazzi, già duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, di immergersi per un po’ in una realtà virtuale ma mai così vicina.

Da tempo la divisione digital di Wap Agency propone il noleggio di visori alle imprese e con esso video immersivi, 360 e virtual tour. Questa iniziativa è invece la prima a coinvolgere gli istituti scolastici e un numero così elevato di ragazzi, costituendo uno dei primi esempi in regione.