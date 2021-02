Il programma di marzo al Planetario ARAR di Ravenna

Continuano le attività al Planetario di Ravenna di A.R.A.R. (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta) anche nel mese di marzo. Il passaggio a zona arancione consente, nella prima metà del mese, solo attività online; nella seconda parte di marzo sono state invece programmate anche attività in presenza; se la situazione dovesse cambiare, il programma sarà modificato e sarà data notizia sui social di Planetario e ARAR. I link per assistere alle conferenze on line (gratuite) sono indicati sotto; le conferenze web saranno anche trasmesse in diretta sul canale YouTube “Planetario di Ravenna – ARAR” e saranno anche registrate e disponibili dopo un paio di giorni. Per le attività “in presenza” i posti sono limitati e la prenotazione è sempre obbligatoria; il biglietto di ingresso è di € 5 intero, € 2 ridotto e € 1 per i soci.

Programma di marzo 2021

Martedì 9 marzo, ore 21:00 – Web Conference

Miti e leggende del cielo di primavera

Spettacolo on line con Paolo Alfieri

https://us02web.zoom.us/j/81078925227?pwd=YzdZbzh6VENVd1VmMWY5N1dDUmRHQT09

Domenica 14 marzo

Giornata Internazionale dei Planetari

Il programma della giornata prevede collegamenti web e interventi su vari argomenti.

La scaletta e gli orari sono in via di definizione e saranno pubblicizzati sui nostri social appena pronti.

Giovedì 18 marzo, ore 21:00 – Web Conference

Pulsar: orologi cosmici nelle pieghe dello spazio-tempo

Conferenza on line con la Dott.ssa Marta Burgay (ricercatrice presso INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari; ha scoperto la prima pulsar doppia ed ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali; è stata anche ospite di Fazio a “Che tempo che fa?) – “A poco più di 100 anni dalla formulazione della teoria della Relatività, anche le più incredibili previsioni di Einstein sembrano essere state confermate. Cosa rimane da capire? Lo studio delle pulsar, cadaveri stellari che ruotano vorticosamente su se stessi, si sta rivelando uno strumento unico per mettere ulteriormente alla prova le teorie del genio tedesco.”

https://us02web.zoom.us/j/83440480342?pwd=Y0pHNkg0MUpkZC9ZQnNFcUN0dmNXdz09

Venerdì 19 marzo, ore 19:00

Sorella Luna

Osservazione della Luna al telescopio dai giardini del Planetario

Giovedì 25 marzo, ore 21:00 – Web Conference

Dante e la Terra: paesaggi e natura

Conferenza on line con Claudio Casali e Oriano Spazzoli

https://us02web.zoom.us/j/84912068798?pwd=bGNwZFY2b2ZmVS9UeGxSM2hURjBjUT09

Mercoledì 31 marzo, ore 18:00

In gita sulla Luna

(attività adatta a bambini a partire da 6 anni)

Spettacolo sotto la cupola del Planetario

con Marco Garoni

Per informazioni e prenotazioni: PLANETARIO DI RAVENNA Viale Santi Baldini 4/a a Ravenna – tel. 0544 62534 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30

email: info@arar.it

www.arar.it

www.planetarioravenna.it