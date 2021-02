La denuncia. Agli educatori della scuola negato il vaccino Astrazeneca: “Prima i dipendenti statali”

Io lavoro nella scuola da tantissimo tempo, come educatore di sostegno. Nei giorni scorsi sono andato dal mio medico di famiglia per prendere l’appuntamento per il vaccino, ma mi è stato riferito che, siccome lavoro per una cooperativa non ne ho diritto.

Ho replicato che non era vero e anche che non era giusto: esiste già una delibera regionale che include tutto il personale della scuola, compresi gli educatori e le educatrici. A quel punto mi è stato risposto che prima avrebbe vaccinato i dipendenti statali e poi mi avrebbe informato su quando era possibile vaccinare anche me. Pare che queste fossero le disposizioni impartite ai medici di base, quanto meno al mio.

Oltre ad esserci scarsità di vaccini, in Italia siamo sempre alle solite: a parole si incentivano le persone a fare il vaccino, per arrivare il più presto possibile alla cosiddetta immunità di gregge e poi le si escludono in questa maniera. Questo non solo è ingiusto ma produce anche controindicazioni pesanti per la salute, non solo individuale, ma anche collettiva.

Pr quanto riguarda la scarsità dei vaccini, mettersi in mano alle multinazionali e al mercato libero porta inevitabilmente alla situazione in cui ci troviamo: è chiaro che queste aziende vendono a chi paga di più, non è solo un problema di produttività o di scarsa produttività da parte delle multinazionali.

Ivano Mazzani, educatore professionale