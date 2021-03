Bagnacavallo. Fascia arancione scuro: servizio su prenotazione in biblioteca e sospensione lezioni in presenza per la scuola di musica

In seguito all’entrata in fascia arancione scuro, da martedì 2 marzo la Biblioteca comunale “G. Taroni” di Bagnacavallo riprende il servizio soltanto su prenotazione. È necessario pertanto telefonare allo 0545 280912 o mandare una mail a biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it richiedendo il libro desiderato e concordando un appuntamento per il ritiro.

Anche la consultazione dell’Archivio storico comunale, per comprovate esigenze di studio, è garantita su appuntamento ai medesimi recapiti. Sono inoltre sospese le lezioni in presenza della Scuola comunale di musica.

Si ricorda infine che restano chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione il Museo Civico delle Cappuccine e l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.