Faenza. Il MEI Meeting delle Etichette Indipendenti torna il 1°, 2 e 3 ottobre 2021 

Sono state lanciate oggi, 1 marzo, le nuove date del MEI 2021 durante una conferenza stampa on line sulla pagina Facecbook di Giordano Sangiorgi, patron della manifestazione.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti torna il 1°, 2 e 3 ottobre a Faenza, con la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, sostenuta dal Comune di Faenza e dalla Regione Emilia-Romagna e da tante altre Istituzioni e Istituti di Credito e Aziende nazionali e del territorio.

Giunto al suo 26° anno, il MEI 2020 + 1 proporrà una speciale edizione che affiancherà alla tradizionale serie di concerti, presentazioni letterarie, convegni e mostre nelle principali piazze faentine,il nuovo format online ExtraMeiWeb, con contenuti esclusivi in streaming sul sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione.

Un’iniziativa promettente, alla luce del boom di visitatori registrati da febbraio ad oggi sui canali web della rassegna: 5mila visitatori unici al giorno sul sito, per un totale di oltre 500 mila visitatori totali, e una media di 15mila visualizzazioni al giorno sulle pagine Facebook del MEI e delle associazioni del circuito MEI,per un totale di circa un milione in totale di visualizzazioni.

“Veri e propri numeri da record – dichiara il patron del Mei, Sangiorgi – che ci confermano il MEI come la principale piattaforma di lancio di scouting della nuova musica italiana, confermato quest’anno dalla presenza al Festival di Sanremo di una meta’ degli artisti che hanno mosso i primi passi e ottenuto i primi riconoscimenti proprio al MEI e ora arrivano alla più importante vetrina televisiva musicale italiana. Tra i tanti citiamo Colapesce & Dimartino, Bugo, Fulminacci, Gio Evan, Ghemon, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Maneskin, Greta Zuccoli, Avincola e gli Extraliscio, solo per citarne alcuni”

“In occasione di Sanremo 2021 come per gli anni scorsi assegneremo il Premio MEI Artista Indipendente a Sanremo e il Premio Nilla Pizzi, per omaggiare la nostra grande cantante corregionale, alla migliore esibizione. L’anno scorso vinsero Tosca quest’ultimo premio e gli Eugenio in Via Di Gioia il primo” prosegue Sangiorgi.

Il MEI intanto prosegue la sua attività territoriale ripartendo con la terza parte del Laboratorio per Studenti e Studentesse supportato dal Mibact e dalla Siae per l’Orchestra dei Cantautori del Polo Torricelli – Ballardini che si esibirà dal vivo dopo Pasqua. Altro progetto è legato ai musicisti under 35 per il Treno di Dante che si stanno preparando per la giornata del 25 marzo tra Ravenna, Faenza e Firenze dopo una selezione tra oltre 100 partecipanti. Inoltre il Mei sta progettando un grande contest estivo di musica giovane sulla Riviera insieme al Meeting dell’Amicizia tra i Popoli.

Dopo il successo di RiArrangiami! dello scorso anno, è previsto per il 2021 un RiArrangiaRiz! dedicato a Riz Ortolani, un grande compositore di colonne sonore che ha avuto molti rapporti con il nostro territorio. Inoltre il MEI sta lavorando a livello regionale a uno Speciale MEI25 su Lepida Tv e a livello nazionale e’ diventato partner ufficiale di CasaSanremo 2021.

“Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale. Obiettivo è quello di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente.

Verranno premiate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la penisola e selezionati dalla Rete dei Festival insieme a quelli di It Folk, Musica Jazz, Premi d’Autore, Hipo Hop Mei e altri circuiti, insieme ai loro artisti legati al circuito di AIA – Artisti Italiani Associati, presieduto da Renato Marengo, storico partner del MEI con Classic Rock on Air, tutti presenti nel Coordinamento StaGe! Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente e Indies, la casa della musica indipendente.