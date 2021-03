La vetrina della giovane danza d’autore diventa “eXtra” e amplia il suo ventaglio di opportunità. Online bando edizione 2021

È online fino all’8 aprile 2021 il bando per partecipare alla Vetrina della giovane danza d’autore, quest’anno con un’importante novità: l’azione del Network Anticorpi XL dedicata al sostegno e alla promozione delle nuove generazioni di autori e autrici della danza contemporanea e di ricerca diventa “eXtra” e amplia il proprio programma d’azione offrendo non solo un momento significativo di spettacolo attraverso il quale poter condividere il proprio progetto artistico, ma anche un percorso di accompagnamento finalizzato alla conoscenza degli elementi che compongono il sistema italiano, in preparazione alla Vetrina che per questa edizione si svolgerà eccezionalmente a ottobre.

La Vetrina della giovane danza d’autoreeXtra prevede infatti un ciclo di incontri online con professionisti e professioniste del settore nei quali saranno condivisi con autori e autrici selezionati strumenti e nozioni utili a orientarsi e districarsi tra gli aspetti amministrativi, organizzativo-gestionali e tecnici della produzione e della circuitazione, un tempo e uno spazio a loro dedicato per affrontare al meglio la partecipazione alla Vetrina e che possa nutrire il loro percorso autoriale futuro.

Nella seconda fase del programma, autori e autrici saranno invece ospitati a Ravenna per l’intera durata della Vetrina della giovane danza d’autore, una “tre-giorni” di spettacolo durante la quale presenteranno la propria creazione, apice conclusivo del percorso, e avranno la possibilità di entrare in dialogo con artisti, artiste, operatori e operatrici grazie a momenti e spazi di incontro, confronto e condivisione a loro dedicati, avviando o consolidando così la relazione con la comunità dello spettacolo dal vivo.

In uno scenario in costante mutamento e ridefinizione il Network Anticorpi XL, con rinnovato impegno e interesse nel porre attenzione all’ascolto dei temi e delle istanze attuali, intende continuare il suo operato con l’obiettivo di offrire un sempre più ampio ventaglio di opportunità e garantire maggiore supporto ai giovani artisti e artiste, riallineandolo alle più odierne necessità.

Il bando si rivolge ad autori e autrici italiani nonché formazioni, collettivi, gruppi-compagnie che operano nell’ambito della danza contemporanea e di ricerca e della performing art senza limiti di età (purché maggiorenni) che creano spettacoli da meno di 5 anni, ovvero che hanno realizzato la loro prima produzione a partire dall’anno 2016. È possibile presentare la propria candidatura per le sezioni IN e OUT.

La commissione artistica composta da tutti i partner del Network, selezionerà le creazioni che saranno presentate dal 7 al 9 ottobre a Ravenna nell’ambito di Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore, tenendo conto della qualità della creazione in termini di composizione coreografica e scenica, del carattere di innovatività e originalità della ricerca e del linguaggio artistico e della qualità degli/delle interpreti coinvolti. Gli autori e le autrici delle creazioni selezionate prenderanno parte al percorso di accompagnamento che si svilupperà da giugno a settembre.

Attraverso la partecipazione al bando Vetrina della giovane danza d’autoreeXtra, giovani coreografi e coreografe hanno anche la possibilità di essere selezionati per Nuove Traiettorie XL. Nuove Traiettorie è un progetto formativo che si concretizza nell’offerta di borse di studio per la partecipazione a un percorso di incontri teorici, pratici e momenti di confronto e scambio con docenti, tutor, artisti e artiste per approfondire tematiche legate allo spettacolo dal vivo e stimolare riflessioni e analisi sull’atto creativo, al fine di supportare la crescita personale e artistica dei partecipanti.

L’azione prevede una parte di formazione teorica online, da giugno a ottobre 2021, e due periodi di lavoro in presenza nel mese di ottobre, il primo a Ravenna durante le giornate della Vetrina e il successivo presso L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino.

La Vetrina della giovane danza d’autore è l’azione azione fondante del Network Anticorpi XL alla quale aderiscono tutti i partner del Network Anticorpi XL. Volta a mappare e supportare le nuove generazioni di autori e autrici della danza contemporanea e di ricerca, da più di vent’anni si pone come strumento concreto per promuovere la danza d’autore italiana di recente formazione e la sua mobilità ed evidenziare forme di danza generate da un forte stimolo personale alla ricerca, offrendo altresì un’opportunità di condivisione e incontro fra artisti e artiste, operatori e operatrici del settore e pubblico.

Per partecipare è necessario leggere con attenzione la call sul sito www.networkdanzaxl.org nella sezione NEWS E BANDI e compilare il form online (bit.ly/bando_vetrina_extra_2021).

Anticorpi XL

Anticorpi XL è la rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore. Nata nel 2007, coinvolge attualmente 36 operatori di 15 regioni e rappresenta un esempio concreto e significativo di promozione della nuova generazione di coreografi e coreografe italiani.

Una rete di operatori che propone un’articolata gamma di azioni volte a rispondere alle necessità di autori e autrici nelle differenti fasi del loro percorso di crescita e maturazione, dagli esordienti che nella fragilità di un segno autoriale ancora in elaborazione cercano esperienze formative, di scambio, tutoraggio e di confronto, ad autori e autrici che si sono già distinti per una cifra artistica definita e che desiderano sperimentarsi con i processi di creazione più complessi.

Info e aggiornamenti: www.networkdanzaxl.org

Foto dal Festival Ammutinamenti danza in vetrina (di Dario Bonazza)