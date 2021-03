Mago Casanova a Ravenna per girare un servizio di Striscia La Notizia

Il celebre mago ravennate Antonio Casanova è stato avvistato in città per effettuare delle riprese inerenti il programma “Striscia la Notizia”. Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, Casanova non ha effettuato trucchi di magia ma ha suonato un pianoforte bianco sfilando in centro, più precisamente in via Dante Alighieri e dinanzi alla tomba del Sommo Poeta.

In piedi sul vistoso pianoforte bianco ha danzato una ballerina, attirando la curiosità dei (pochi) passanti. Il ‘numero’ sarà inserito in uno speciale di Striscia la Notizia riguardante la Penisola dedicato all’arte e alla musica. Non devono dunque stupire la presenza del pianoforte e di un quadro posto vicino alla performer.

Ricordiamo che non è la prima volta che il Mago Casanova è sfilato per le vie del centro di Ravenna: il 14 giugno, infatti, l’artista aveva realizzato un servizio dove suonava in piazza Kennedy durante il lockdown.