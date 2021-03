Ravenna. Il mondo della musica piange la morte del celebre DJ Claudio Coccoluto

Il mondo della musica e del clubbing piangono la morte di Claudio Coccoluto, in arte DJ Coccoluto, tra i più illustri rappresentanti della musica dance e non solo in Italia e nel mondo. Coccoluto ci ha lasciato a 59 anni in seguito ad una lunga lotta con una brutta malattia. Originario di Gaeta (Latina), Coccoluto è deceduto alle prime luci dell’alba del 2 marzo nella sua casa di Cassino.

A dare la notizia della morte di Coccoluto è stato il figlio Gianmaria direttamente dal suo account Facebook: “Il nostro amatissimo papà questa notte ci ha lasciati”.

Particolarmente attivo nelle discoteche della riviera adriatica, Coccoluto ha tenuto tante serate nelle discoteche riccionesi, alternandosi tra il Cocoricò, il Peter Pan e la Villa delle Rose. Una delle ultime esibizioni del nostro risale al Boca Barranca di Marina Romea tre anni fa. Il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino ha dichiarato: “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”.