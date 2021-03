Russi. Il Sindaco Palli: “finchè il sacrificio lo faranno i bambini, agli adulti non sarà concesso nessuno sconto”

Da oggi, 2 marzo, fino a domenica 14, la provincia di Ravenna è in zona “arancione rinforzato”, con misure anticovid più restrittive, tra cui la didattica a distanza al 100%, per le scuole primarie e secondarie.

Il sindaco di Russi, Valentina Palli, nel pomeriggio di ieri, alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove misure, ha voluto spazzare via dubbi e perplessità. Rivolgendosi ai suoi concittadini in maniera diretta, ha chiarito che non sarà concesso alcuno sconto agli adulti, considerato il grande sacrificio chiesto ai bambini

Scrive la Palli in un post su facebook “Le conseguenze principali dell’entrata in zona arancione rinforzato sono 2: le scuole elementari e medie sono chiuse, i bambini sono in didattica a distanza; gli spostamenti da casa sono giustificati solo per necessità: si esce solo per bisogno.

“Il primo punto è drammatico: i nostri bimbi e bimbe sono chiamati all’ennesimo sacrificio e questa cosa deve durare il meno possibile. Il secondo ve lo spiego: per andare nelle attività economiche aperte (ad esempio un negozio) potete uscire ma limitandovi solo ed esclusivamente al percorso che vi porta da casa all’attività a cui siete diretti. Riassumendo: il “trebbo” davanti al bar o davanti ai negozi, la passeggiata in quanto tale – senza necessità – da domani sono vietati” chiarisce il sindaco.

La Palli avvisa: “Stamani ho incontrato la Polizia Municipale e ho dato loro incarico di organizzarsi per far rispettare queste regole SENZA SCONTI per nessuno. La volontà non è meramente repressiva: anzi, il contrario. La mia intenzione è quella di non chiedere ai bimbi e alle bimbe di fare il sacrificio che ritengo più insopportabile e nel frattempo di vedere in giro adulti che se ne fregano bellamente della situazione. O remiamo tutti dalla stessa parte (che ora come ora è quella che mira in primis a riportare gli alunni a scuola) oppure ci saranno sanzioni pesanti e senza sconti”.

“Sono certa che capirete quanto è essenziale per le famiglie di Russi ma prima di tutto sono certa che capirete quanto è essenziale per i nostri bambini e bambine tornare – in sicurezza – a scuola. Quindi al di là di ogni pensiero, polemica, al di là di ogni frustrazione e sacrificio individuale, finché saranno i piccoli a doverli fare non sarà concesso a nessun adulto di sottrarsi a ciò che è necessario. Siamo chiamati a dare prova di grande coesione, affrontiamo le cose con intelligenza e caparbietà” prosegue.

E poi racconta: “sono appena stata al supermercato (se avessi pensato di trovarmi di fronte a uno scenario di questo genere avrei posticipato ad altra giornata) e ho trovato le corsie letteralmente svuotate di ogni cosa. Lo stesso è accaduto oggi alle farmacie. Lo dico chiaro e tondo: il panico va evitato. Non serve a nulla e non produce nessun risultato utile. Ormai è un anno che sappiamo che – in qualsiasi zona ci troviamo – i beni di prima necessità non mancheranno e gli approvvigionamenti saranno garantiti. Evitare di prendere d’assalto supermercati, farmacie ed altri esercenti è buona norma anche solo per rispetto di chi ci lavora. Sono persone esposte al rischio come tutti e hanno famiglie a casa ad attenderli”.

“Ci sono tante difficoltà in questi giorni e legittime paure che ognuno di noi sta rivivendo; facciamo tesoro dell’esperienza che abbiamo già superato e riusciremo – con impegno e abnegazione – a superare anche questa ennesima sfida” e poi conclude “Permettetemi, come ultimo appunto, di mandare un abbraccio virtuale a tutti i bimbi e le bimbe di Russi. Forza che dobbiamo uscire da sta zona arancione rinforzato! Forza Russi!”