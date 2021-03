Russi. Lotta all’inquinamento: misure straordinarie per la qualità dell’aria

Il Comune di Russi, con ordinanza n. 7 del 01/03/2021, dispone norme straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria. prevista dal Piano Integrato per la qualità dell’aria della Regione Emilia-Romagna (PAIR 2020) che impone limiti al traffico ed al riscaldamento.

La manovra resterà in vigore fino al 30 aprile 2021 e prevederà la limitazione della circolazione dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-18.30 per le seguenti categorie dei veicoli privati euro 0 ed euro 1 come di seguito specificato:

– veicoli alimentati a benzina euro 0 e euro 1;

– veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e euro 1;

– veicoli diesel euro 0 ed euro 1;

– ciclomotori e motocicli euro 0 e euro 1;

Inoltre, sempre per lo stesso periodo, 01/03/2021 – 30/04/2021, in tutto il territorio comunale sarà in vigore:

– il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8, secondo la classificazione degli edifici), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

– il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

– l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet;

– il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

L’area del centro abitato del Comune di Russi in cui si applica il divieto di circolazione è individuata nella planimetria allegata ed è delimitata esternamente dalle seguenti strade contigue tra loro: via Trieste – via Trento – via Mazzini – via Garibaldi.