7 marzo manifestazione in piazza a Ravenna contro la Dad. Una mamma: “La scuola dev’essere l’ultima a chiudere”

Domenica 7 marzo, alle ore 16, le “Persone contro la Dad” di “Ravenna per la Scuola” scenderanno in Piazza del Popolo per manifestare per la scuola in presenza.

“La scuola in presenza è un diritto costituzionale e un servizio essenziale! Deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire – affermano da Ravenna per la Scuola. – All’indomani dell’approvazione del nuovo DPCM che rende possibile la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte dei governatori anche in regioni gialle, in qualità di genitori, studenti, insegnanti, educatori di Ravenna intendiamo manifestare al fine di scongiurare il rischio che questa chiusura possa protrarsi fino a giugno. Chiediamo che vengano adottate immediate misure per la riapertura”.

“La manifestazione – specificano – è autorizzata solo per i residenti nel Comune di Ravenna distanziati e con mascherina nel rispetto delle regole anti-covid”

L’INTERVISTA

“Dopo la chiusura delle superiori, ora la chiusura di medie ed elementari, e soprattutto di queste ultima, ha aumentato maggiormente il disagio, e non solo per i genitori che se devono andare a lavorare sono costretti a lasciare i figli coi nonni, elementi fragili e più esposti al virus, ma anche per i ragazzi stessi, tra i quali a causa di questa situazione stanno aumentando la depressione, l’autolesionismo, le crisi di panico e di ansia, persino i tentativi di suicidio. Anche il livello di preparazione sta calando con la Dad, facendo dilagare l’ignoranza” aggiunge Monica Ballanti di “Ravenna per la Scuola”, da noi sentita al telefono, che ci espone la questione “non solo in qualità di mamma, ma di persona, perché tutti, anche chi non ha figli, dovrebbe essere interessato alla faccenda, perché uno stato che distrugge i minorenni, che per altro non possono difendersi da soli, è uno stato che non ha futuro”

“Il problema dei contagi fra ragazzi poi non è dovuto alla scuola – conclude Monica – infatti guardando l’andamento dei contagi per esempio a dicembre sotto Natale c’è stato il picco fra ragazzini tra i 14 e i 19 anni ed erano tutti con la scuola superiore chiusa.”