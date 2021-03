Question Time di CambieRà sul problema dei vaccini ai docenti residenti fuori regione

Samantha Tardi, capogruppo di CambieRà in Consiglio comunale a Ravenna, ha presentato un Question Time in cui solleva il problema della vaccinazione ai docenti “precari” residenti al di fuori dell’Emilia Romagna, quindi senza il medico di medicina generale nella città dove vivono, e pertanto impossibilitati a prenotare la vaccinazione.

“È piuttosto noto il fatto che i docenti, prima di essere assegnati di ruolo in un Istituto Scolastico, vengono sottoposti a frequenti trasferte anche fuori regione, le quali vengono accettate e vissute benché senza provvedere a spostare la propria residenza di origine, quantomeno per mantenere un punto fisso di riferimento nella vita” sottolineano da Cambierà.

“La prassi che la regione Emilia Romagna ha imbastito per le prenotazioni dei vaccini da parte dei docenti, sottopone i trasfertisti a gravi disagi, poiché essi non hanno un medico di medicina generale locale a cui rivolgersi e, per poter prenotare il vaccino, dovrebbero, in taluni casi, recarsi personalmente alla propria sede ASL (che magari potrebbe essere situata in regione interdetta) ed effettuare cambi di medico, con tutte le noie annesse e connesse, tenuto altresì conto che ci troviamo nel pieno dello svolgimento dell’anno scolastico” prosegue la Tardi che chiede al sindaco ed alla giunta “se fossero al corrente del problema che stanno vivendo tutti i docenti con residenza fuori regione? Se si pensa di provvedere al più presto, tramite solleciti anche regionali, affinché si trovi un sistema di prenotazione ulteriore ed alternativo per quei docenti che non possono fruire dei servizi del MMG qui in regione?