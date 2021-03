Giovani e seminario, parte la raccolta fondi per offrire nuovi spazi all’aperto alla Biblioteca Cicognani

Generare nuovi spazi, idee e occasioni di confronto con “Il richiamo del cortile”. Questo il progetto di crowdfunding ideato da cinque giovani e promosso dalla Biblioteca Card. Cicognani del Seminario (viale Stradone, 30) attraverso la piattaforma Idea Ginger (ideaginger.it).

L’obiettivo è raggiungere in quaranta giorni, con le donazioni degli utenti, la cifra di 5mila euro per dotare il cortile del Seminario vescovile di uno spazio all’aperto dedicato ai giovani acquistando nuovi arredi esterni per il chiostro. I lavori per renderlo accessibile stanno per essere ultimati, ma occorre ora attrezzare l’area verde. Aprendo il cortile interno sarà a disposizione un’area relax che permetta non solo di rendere più silenziosi gli spazi interni, ma anche di offrire un luogo di studio e di scambio per i giovani.



Il progetto della Biblioteca Cicognani: obiettivo 5.000 euro entro il 7 aprile 2021

La Biblioteca Card. Cicognani rappresenta un importante investimento culturale per il territorio e ha attivato da due anni un servizio di aule studio aperte al pubblico fino a sera che, rispettando le norme di distanziamento anti-Covid, offrono 76 postazioni.

“La nostra idea è quella di rinnovare il cortile interno con sedie e tavoli per concedere agli studenti un momento di svago o di studio all’aria aperta – spiegano i promotori – Le donazioni serviranno per acquistare circa venti sedie e dieci tavoli. Gli oggetti saranno rigorosamente made in Italy e sottoposti a uno speciale trattamento che li rende adatti alla collocazione in esterno, donando loro maggiore durabilità e resistenza. Ma la nostra idea non si ferma qua: se superiamo il nostro obiettivo si potranno infatti acquistare altri elementi per arricchire il progetto come ombrelloni e una pavimentazione dedicata, per rendere più fruibile l’area”.

Il tratto distintivo della Biblioteca Cicognani è quello di dare la possibilità di rimanere a studiare fino a sera, cosa che al momento non è possibile fare in altre biblioteche. Infatti, grazie a un gruppo di volontari alla sua riapertura sarà ancora assicurato l’accesso alle sale dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 21.30.

Chi c’è dietro il progetto

Cinque giovani: Elisa, Filippo, Lorenzo, Marco e Maria, uniti da uno stesso senso di appartenenza verso la Biblioteca Cicognani e il Seminario. “Abbiamo sempre frequentato i suoi ambienti e seguito le varie iniziative – raccontano – La scelta di promuovere questo progetto a nome della Biblioteca Cicognani ci è sembrata la migliore per ringraziare chi ha sempre fatto tanto per noi. Siamo motivati dal desiderio di rendere questo luogo sempre più un centro di socializzazione e punto di riferimento per tutti i giovani”.

I lavori in cortile

Da quando la biblioteca Cicognani ha aperto le aule studio al pubblico, nell’ottobre del 2018, il Seminario è tornato a essere un punto di riferimento di giovani studenti che ogni giorno animano i suoi ambienti. La compresenza di questa realtà, unita anche alla Scuola di Teologia, ha portato la proprietà a rivedere i suoi spazi, cercando di offrire al suo pubblico ambienti confortevoli e adatti alle diverse necessità. Il Seminario Pio XII in viale Stradone 30 fu voluto dal vescovo mons. Giuseppe Battaglia che lo portò a termine nel 1953. Il Seminario ha sempre mantenuto nel corso della sua storia un’attenzione mirata alla dimensione sociale, culturale ed educativa.

Link al crowdfunding del progetto sulla piattaforma Idea Ginger (www.ideaginger.it) – https://www.ideaginger.it/progetti/il-richiamo-del-cortile.html.