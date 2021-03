Caterino, Prefetto di Ravenna: “Controlli e sanzioni anche per i più giovani. Tutti devono rispettare le misure anticovid”

Aumento dei contagi, nuove restrizioni e controlli anticovid. È quanto discusso nel pomeriggio di ieri, 3 marzo, in Prefettura a Ravenna durante il Comitato di Coordinamento per la gestione dell’emergenza sanitaria, presieduto dal Prefetto Enrico Caterino e con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, dei Sindaci della provincia, dei rappresentanti dell’Ausl e dell’Ordine dei Medici, dei Comandanti delle Polizie Locale e della Polizia Provinciale di Ravenna, oltre alla Camera di Commercio ed alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria.

Sul tavolo del Prefetto Enrico Caterino vi era la questione dei controlli anticovid, in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza per la zona Arancione rafforzata per la Romagna e del nuovo DPCM del Governo.

“Siamo in una situazione preoccupante, le varianti stanno delineando un quadro più critico rispetto alla prima fase – ha spiegato il Prefetto, contattato telefonicamente – I dati diffusi dall’Ausl Romagna indicano un preoccupante aumento dei contagi”.

“Durante l’incontro del Comitato è emerso il senso di disorientamento da parte dei cittadini rispetto alle nuove disposizioni e al comportamento da mantenere. Pertanto sarà necessario rafforzare la campagna informativa così da chiarire quali disposizioni siano in atto in questo momento, nella provincia di Ravenna” ha spiegato Caterino.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di chiarire alcune misure in vigore con la nuove ordinanza, in particolare quella relativa al divieto di spostamento all’interno del Comune: “non tutti i cittadini lo hanno compreso chiaramente. Quindi ribadisco che sono concessi gli spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Questa misura restrittiva va rispettata così come il divieto di spostamento anche verso abitazioni private. E stato infatti rilevato che i cittadini si spostano anche senza esigenze particolari – prosegue -. Inoltre non mi stancherò mai di ribadire l’importanza fondamentale di tutti quei comportamenti, ben noti già dall’inizio della pandemia, quali l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento”.

“Tutte le forze dell’Ordine e di polizia saranno impegnate nei controlli, sia nei confronti dei cittadini che delle attività economiche – ha spiegato il Prefetto -. Seppur sia comprensibile un clima di difficoltà e sofferenza, mi aspetto che i cittadini rispettino le misure anticovid. Altrimenti le sanzioni saranno inevitabili, soprattuto nei casi in cui persistano comportamenti non in linea con le normative”.

Caterino ha voluto sottolineare che “tutto dipende dal comportamento individuale, dal senso di responsabilità di ciascuno. Altrimenti non usciremo mai dalla pandemia e le misure restrittive aumenteranno e dureranno più a lungo. Tutti devono rispettare le indicazioni, anche i più giovani, che si sentono invincibili ed hanno comportamenti disinvolti e non corretti. Saranno quindi messi in atto controlli più incisivi proprio verso i più giovani, ed infatti, già da alcuni giorni, abbiamo iniziato a sanzionare anche ragazzi e ragazze trovati in assembramento. E continueremo in questi termini. Vogliamo dare un segnale di fermezza. I giovani devono assumere senso di responsabilità, nei propri confronti e nei confronti delle persone più fragili”.

Durante l’incontro in Prefettura è stato fatto il punto anche sulla campagna di vaccinazione anticovid. In ambito romagnolo son stati vaccinate complessivamente 61.427 persone (dato riferito a lunedì 1 marzo) di cui 22.041 nella provincia di Ravenna (+6.056 rispetto alla settimana precedente). Tra questi le persone a cui è stata somministrata la seconda dose sono 30.298 (+1.472 rispetto alla settimana precedente) di cui 10.538 nella sola provincia di Ravenna (+610 rispetto alla settimana precedente). “Entro pochi giorni partirà la vaccinazione anche per le forze dell’ordine, passaggio importante per garantire la tutela della salute di donne e uomini da mesi in prima linea nella lotta al covid” ha concluso il Prefetto.