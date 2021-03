Talk show virtuale al Baccara di Lugo

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ha speso parole al miele per l’iniziativa del Baccara di Lugo, il quale s’è inventato un talk show virtuale. “Spesso c’è una retorica negativa sui nostri giovani, ma la realtà è ben diversa” esordisce Ranalli perentorio, aggiungendo: “Nella nostra comunità ci sono tante persone che non si arrendono di fronte alle difficoltà. I ragazzi del Baccara ne sono un esempio”.

Ranalli spiega in cosa consiste il “Salotto Enjoy, l’idea del Baccara: “Sappiamo quanto la pandemia abbia messo in ginocchio le discoteche e le sale da ballo, chiusi da fine febbraio 2020. Ma è davvero bello vedere queste realtà continuare a essere presenti, anche se in modalità diverse, per il loro pubblico.

I gestori del Baccara hanno così creato “Salotto Enjoy”, ina serie di incontri online dedicati a ballo, musica e divertimento che andranno in onda il sabato sera su Twitch. Torneranno anche i momenti del divertimento dal vivo. L’importante è continuare a resistere e i ragazzi del Baccara lo stanno facendo molto bene!”