Alfonsine. “Mimosa in fuga”, libro omaggio ai partecipanti del Piedibus

Un omaggio in occasione della festa della donna a ogni partecipante del Piedibus di Alfonsine con il libro dal titolo Mimosa in fuga. Lunedì 1 marzo è stato l’ultimo giorno di Piedibus prima della chiusura delle scuole primarie e secondarie dovuta all’introduzione della zona arancione scuro nella provincia di Ravenna il dono è stato pensato dall’Amministrazione comunale per salutare i viaggiatori nel primo giorno del mese dedicato alle donne.

Il libro racconta la storia di una mimosa che non si accontenta di essere un simbolo vuoto, di cui nessuno ricorda neppure il significato, e intraprende un viaggio che la porterà a un incontro in grado di restituirle il suo valore e di permetterle di consegnare il suo importante messaggio.

Mimosa in fuga è stato realizzato, grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Udi – Unione Donne ed è stato regalato oltre che a tutti i bambini del Piedibus, anche alle classi della scuola primaria di Alfonsine, così che tutti gli alunni possano conoscere la storia di Mimosa una volta rientrati a scuola e a loro volta trasmettere il suo messaggio.