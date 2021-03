Festa della Donna. A Massa Lombarda 6 e 8 marzo in programma tante iniziative online

Un omaggio alle grandi donne che hanno cambiato il mondo e un concerto tutto al femminile: Massa Lombarda ricorda la Festa della Donna con alcune iniziative online.

Sabato 6 marzo alle 10.30 sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini sarà pubblicata una video lettura per le bambine e i bambini dai 4 ai 10 anni, dedicata a Misty Copeland, la prima étoile nera dell’American Ballet Theatre. In biblioteca sarà inoltre proposta una mostra bibliografica dedicata alle donne nella letteratura.

Gli appuntamenti proseguono lunedì 8 marzo alle 20 con il concerto del Le Croque Madame in diretta streaming dal Centro Culturale Venturini. La visione del concerto è gratuita, per seguirlo basterà collegarsi al sito del Comune di Massa Lombarda (www.comune.massalombarda.ra.it) e cliccare sul link indicato.

Le Croque Madame sono un trio vocale a cappella nato nel 2014, tutto al femminile, che unisce vari generi musicali e moltissimi Paesi in un unico spettacolo. Un percorso che parte dal canto popolare e arriva ai nostri giorni, passando dallo spiritual e dallo swing.

La Festa della Donna è l’occasione per presentare il concorso artistico “Esplorando bellezza – La Figura Femminile al Centro Culturale Venturini”, aperto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado del territorio della Bassa Romagna. Protagoniste del concorso sono le figure femminile rappresentate nelle opere in mostra al Centro Culturale Venturini, alle quali i partecipanti si ispireranno per la creazione di opere originali e creative. Ulteriori dettagli sul progetto, come modalità di partecipazione e scadenza, saranno pubblicati prossimamente sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini.

Infine, sarà presentata la mostra “I nostri eroi preferiti”, dedicata ai vent’anni di Babalibri, con la pubblicazione in anteprima di alcune tavole illustrate sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini. L’inaugurazione della mostra, rimandata a seguito delle ultime disposizioni che hanno riguardato la città, sarà riprogrammata appena possibile.

Le iniziative sono a cura dell’Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Massa Lombarda. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp di Massa Lombarda al numero 0545 985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.