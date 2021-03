Hera: ultimati i lavori di rinnovo delle reti idriche sui tratti delle vie Ravenna, Mazzini e 1° Maggio

Sono appena terminati gli interventi, propedeutici all’abbattimento del serbatoio pensile, che avverrà fra alcuni mesi, su tratti di via Ravenna, G. Mazzini e 1° Maggio.

Sono stati appena terminati come da programma i lavori di rinnovo delle reti idriche, iniziati il 1° febbraio, su alcuni tratti delle vie Ravenna e 1° Maggio.

Nello specifico, le condotte sono state posate in parte sulla carreggiata di via Ravenna, dall’incrocio con via 1° Maggio all’incrocio con via Mazzini, e in parte all’ interno della pista ciclabile in via 1° Maggio dall’ incrocio con via Ravenna per una lunghezza di circa 25 metri.

Le strade interessate sono quindi nuovamente fruibili alla circolazione veicolare, al netto di un tratto di pista ciclabile su via 1° Maggio ancora da ripristinare.

L’intervento, propedeutico alla demolizione del pensile che avverrà tra alcuni mesi, è finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali attraverso la sostituzione di circa 90 metri di condotte di distribuzione e di circa 60 m di adduzione con nuove condotte in Pvc del diametro di 200 mm.

Hera ricorda infine che in caso di urgenze (segnalazione guasti, rotture, emergenze) è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.