Ravenna. Storie di uomini che hanno affrontato il problema della violenza

Molti uomini non ammettono di avere un problema con la violenza. Possono insultare o umiliare la compagna. Possono minacciarla, rinchiuderla in casa. Strattonarla o picchiarla, costringerla a fare del sesso quando lei non vuole. E, nonostante tutto questo, continuano a pensare di non essere violenti. O si rifugiano nell’idea di essere stati “provocati”. Non si può risolvere un problema se si continua a negarlo.

Il centro Liberiamoci dalla Violenza (LDV) Ausl Romagna ha realizzato alcuni video con storie di uomini che hanno affrontato il problema della violenza. Clicca qui per vederli tutti: https://www.auslromagna.it/servizi/servizi-alfabetico/schede-informative/1197-ldv-liberiamoci-dalla-violenza

Presso LDV, il Centro di accompagnamento al cam­biamento per uomini, puoi trovare ascolto ed aiuto nella massima riservatezza. Il Centro offre un percorso terapeutico guidato da psicologi con esperienza nel lavoro con i problemi della violenza. Il Centro propone colloqui individuali e incontri di gruppo con persone che affrontano le tue stesse difficoltà. Non ci si libera mai da soli, ma insieme agli altri.

Il centro Liberiamoci dalla Violenza (LDV) Ausl Romagna è un centro istituito nel 2017, che intende fornire un percorso di accompagnamento al cambiamento per gli uomini. Alle sedi consultoriali possono accedere tutti gli utenti dell’Ausl Romagna, telefonando per fissare un appuntamento il giovedi’ dalle ore 14.00 alle 17.00 al 366-1449292, oppure scrivendo all’indirizzo email ldv@auslromagna.it

Il servizio si svolge presso i consultori di:

Rimini Celle, via XXII Settembre 120, scala d

Cesena, P.zza Magnani, 147

Ravenna, via Pola, 15

Forlì, via Colombo, 11