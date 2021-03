Vasche di laminazione a Lugo Sud e Lugo Ovest. Soddisfazione delle Consulte per il contributo ottenuto

I presidenti delle Consulte Lugo Sud e Lugo Ovest, rispettivamente Ermanno Tani e Fiorenzo Baldini esprimono soddisfazione per il contributo di 2 milioni di euro da parte dello Stato, ottenuto dal Comune di Lugo per la realizzazione delle vasche di laminazione nelle aree Lugo Sud e Lugo Ovest.

“La notizia dell’assegnazione al Comune di Lugo di un finanziamento da 2 milioni di euro – dichiara Fiorenzo Baldini, presidente della Consulta di Lugo Ovest – è stata accolta con soddisfazione, in quanto, riprendendo le dichiarazioni dell’assessore Valmori, ci permette di portare a termine un progetto di messa in sicurezza del quartiere, iniziato dalle precedenti Amministrazioni e portato avanti dall’attuale Amministrazione. Mi preme ricordare il lavoro svolto in questi anni dall’ex presidente di questa consulta, Uliano Dalmonte, che si è sempre impegnato, anche in prima persona come volontario per la salvaguardia del quartiere”.

“Un ringraziamento doveroso va a tutto lo staff dell’Ufficio Tecnico comunale che ha svolto un buon lavoro e che è ancora chiamato a un grande impegno per il completamento dell’opera. Ritengo che questa opera possa rappresentare un tassello importante in un futuro progetto di mobilità ciclo pedonale, permettendo la fruizione di un’area verde che si andrà a collocare in collegamento con gli altri parchi, consentendo, anche con le future opere previste nel quartiere, di completare un anello ciclo pedonale attorno alla città” conclude Baldini.

“Il finanziamento ottenuto è il coronamento di un duro lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale per assicurare la messa in sicurezza del nostro territorio – commento Ermanno Tani, presidente della Consulta di Lugo Sud -. Un lavoro che non si ferma certo qui, ma proseguirà fino al completamento del progetto che consentirà finalmente di mettere in sicurezza il territorio, rispondendo così alle richieste del tessuto economico e di tutti i cittadini lughesi”.

“Il Ministero dell’Interno ha incluso i due progetti delle vasche di laminazione nei contributi stanziati ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio. Il contributo ottenuto di 2 milioni è stato stanziato per il secondo e terzo stralcio della vasca di laminazione a Lugo Sud e per il primo e secondo stralcio del completamento di quella a Lugo Ovest. Inoltre, per la progettazione della vasca di Lugo Sud è stata avanzata la richiesta, che è stata ammessa, di contributo per 80mila euro nell’ambito del Decreto 7/12/2020 “Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020” conclude Tani.

Gli interventi a Lugo Sud e Lugo Ovest prevedono la realizzazione ex novo di una vasca di laminazione in area Lugo Sud, adiacente alla Canaletta di Budrio, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro e l’ampliamento della laminazione esistente del Canale Brignani, a Lugo Ovest, con un investimento totale di un milione di euro.

Per quanto riguarda la vasca di Lugo Sud, gli interventi sono stati divisi in tre parti su due annualità, una per 1 milione di euro in attuazione nel 2021 e due stralci di completamento da 500mila euro ciascuno in programma nel 2021 e nel 2022. Per il completamento del bacino di laminazione a tutela del quartiere Lugo Ovest è previsto il primo stralcio quest’anno e il secondo nel 2022, anche in questo caso per un importo di 500mila euro per ciascuno stralcio.