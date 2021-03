Accademia Perduta-Romagna Teatri. Domenica 7 marzo in streaming La Storia della Terra

Parte domenica 7 marzo alle ore 17 il progetto con cui il Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta al pubblico quattro dei suoi nuovi spettacoli in live streaming gratuito sulla piattaforma YouTube.

Il primo spettacolo che debutterà è La Storia della Terra (E Come Starci Sopra), interpretato e diretto da Danilo Conti della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti. La pièce è ispirata alla geostoria; con l’utilizzo di oggetti e pupazzi e ricco di dialoghi scoppiettanti, lo spettacolo affronta l’avventura del nostro pianeta, la Terra, nel cosmo e in relazione con noi esseri umani.

La storia

Mr Wendall, un piccolo gorilla e simbolico progenitore del genere umano, affianca il dott. Nikopol, valente astronomo, in modo provocatorio, grottesco, divertente.

Mr Wendall è figlio di Amy Buongorilla e di Copito de Nieve. Mamma Amy, da tempo ritornata alla vita selvaggia era una gorilla che aveva imparato ad esprimersi con il linguaggio dei segni e, attraverso apparecchiature elettroniche, i segni che componeva si trasformavano in suoni. Sapeva inoltre disegnare e a volte i suoi disegni rappresentavano i suoi sogni. Copito de Nieve era un gorilla albino, unico della sua specie, ospitato nello zoo di Barcellona dove era molto famoso, una vera star. Taciturno e introverso, Copito passava molto tempo vicino, se non aggrappato a un grosso copertone da camion che, appeso a una corda, fungeva da altalena. Mr Wendall ha ereditato dalla madre Amy un carattere estroverso e comunicativo che dimostra una perspicace intelligenza, anche se a volte questa si manifesta in modo un po’ provocatorio. Dal padre Copito il modo un po’ brusco, giocherellone, a volte meditabondo. Il dott. Nikopol è famoso per aver individuato e descritto, per poi perderla subito di vista, la Super Nova che ha chiamato Skuhola, di cui si supponeva l’esistenza, ma che per la sua precaria e mutabile collocazione nel cosmo, nessuno aveva mai rintracciato.

Per assistere allo spettacolo collegarsi al canale YouTube di Accademia Perduta (www.youtube.com/accademiaperduta). Il link diretto è disponibile anche sul sito e pagina facebook di Accademia Perduta: www.accademiaperduta.it; www.facebook.com/accademiaperduta

I prossimi appuntamenti

La rassegna dei debutti in live streaming delle nuove produzioni di Teatro per Ragazzi di Accademia Perduta proseguirà domenica 14 marzo alle ore 17 con Naso d’argento della compagnia Progetto g.g., una fiaba della tradizione popolare raccolta da Italo Calvino in Fiabe italiane. Sarà poi la volta, domenica 28 marzo alle ore 17, della nuova regia di Claudio Casadio: Il lungo viaggio del coniglio Edoardo, spettacolo liberamente tratto da Lo straordinario viaggio di Edward Tulane di Kate Di Camillo, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola. La quarta e ultima nuova produzione in programma domenica 11 aprile alle ore 17 sarà Barbablù, narrazione con musiche dal vivo della celebre storia di Charles Perrault, proposta da Marco Cantori della compagnia Teatro Perdavvero.