Cervia. StupeFilm per dire no alla droga: concorso video riservato agli alunni delle scuole medie d’Italia

“StupeFilm” è un progetto che ridà voglia di vivere ai ragazzi in un periodo particolarmente buio per loro. Nasce da un’amicizia sorta per caso fra Marialisa Guzzo direttrice di “Accademia degli Studi” di Ravenna e Maria Giuseppina Zuzolo, appassionata professoressa dell’Istituto Comprensivo Statale Cervia 2.

L’iniziativa nasce, dall’osservazione dell’immediata risposta degli studenti dopo aver affrontato l’argomento in classe; creata dalla magia di una semplice richiesta di realizzare un messaggio di prevenzione da condividere con i propri coetanei, che ha fatto

rinascere negli studenti la voglia di creare, di impegnarsi e di portare la loro testimonianza ad altri ragazzi.

Far sentire la loro voce sulle droghe. “StupeFilm” è un concorso di video riservato agli alunni delle scuole medie d’Italia dove i ragazzi sono invitati a realizzare video di prevenzione e lotta alle droghe esprimendosi come più preferiscono.

Essendo questo un problema sociale, che tocca le giovani generazioni, l’intento è proprio che siano loro stessi a coinvolgere i loro amici con questo messaggio. Che comunichino, con il loro linguaggio, l’idea che è importante mantenersi liberi mentalmente da ogni effetto legato alle sostanze, in salute fisica, con piene capacità di studiare, per creare una vita di successo liberi dalla droga.

Giudici del concorso sono i registi pluripremiati Gian Paolo Mai e Giorgio Molteni della “Scuola Cinema Ravenna” (divisione interna della Cesena Film Academy). Il concorso si svolgerà rigorosamente on-line e culminerà il 3 giugno 2021 con un evento sulla piattaforma Zoom e l’assegnazione di 4 premi:

-Targa MIGLIOR VIDEO

-Targa MIGLIOR REGIA

-Targa MIGLIOR SCENEGGIATURA

-Targa MIGLIOR ATTORE/ATTRICE PROTAGONISTA

Il “miglior Video” verrà presentato a cura di “Accademia degli Studi” e di “Cesena Film Academy” al Festival Internazionale di Los Angeles. Tutte le modalità del concorso si possono trovare sul sito www.accademiadeglistudi.it, in Facebook e Instagram alla pagina

“Stupefilm Italy Contest”.

Partner del concorso:

Mondo Libero dalla Droga, Associazione di volontari, Scuola Cinema Ravenna, divisione interna della Cesena Film Academy.

Media Partner del concorso:

Radioimmaginaria, la Radio degli adolescenti

Il tutto con il Patrocinio del Comune di Cervia.

Regolamento e modulistica:

https://www.accademiadeglistudi.it/index.php/stupefilm

Link e riferimenti utili:

https://www.facebook.com/StupeFilm-Italy-Contest116792957113217/

https://www.instagram.com/stupefilm_italy_contest/

https://www.noalladroga.it/

https://www.cesenafilmacademy.it/

https://radioimmaginaria.it/