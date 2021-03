Cotignola. Madel Spa e il brand di punta “Winni’s” impegnati in nuovo progetto di Round Table Italia

La tutela dell’ambiente. È Questo l’obiettivo che la Round Table Italia, organizzazione dedicata ai giovani professionisti, imprenditori e uomini di cultura, si è data come motivo di impegno per l’anno sociale 2020/2021. “Abbiamo lanciato – spiega Martino Mercatali, presidente nazionale Round Table Italia – un importante progetto che si pone come obiettivo quello di acquistare ed installare entro il prossimo giugno, in luoghi strategici d’Italia quattro sea bin, che sono veri e propri cestini di raccolta rifiuti che galleggiano in acqua di superficie, con la capacità di catturare circa 1,5 kg di rifiuti al giorno, incluse microplastiche, mozziconi di sigarette ed altri materiali altamente nocivi per l’ambiente”. Tali dispositivi, con la loro azione di pulizia, oltre a rimuovere i rifiuti più piccoli, evitano che quelli più grandi possano ‘degradarsi’ e depositarsi sui fondali marini. Il costo di ciascun sea bin si aggira attorno ai 6 mila euro. Per raggiungere il traguardo delle quattro installazioni, la Round Table Italia è quindi impegnata nella raccolta di 24 mila euro.

Un aiuto davvero decisivo è arrivato da Winni’s, leader nel settore della detergenza ecologica che ha deciso di sostenere l’investimento necessario mettendo in campo un importante contributo. Da sempre la tutela dell’ambiente è nella filosofia dei prodotti Winni’s, marchio di cui è titolare l’azienda Madel di Cotignola. I detergenti infatti contengono ingredienti di origine vegetale e biodegradabili: le materie prime che li compongono sono rapidamente e completamente decomponibili nell’ambiente senza inquinare. A differenza dei prodotti tradizionali, vengono utilizzati tensioattivi di origine vegetale e non di origine petrolifera, profumi biodegradabili e senza allergeni. Sono tutti ipoallergenici, nichel, cromo e cobalto tested, e non contengono fosforo. In più nel campo della detergenza ecologica, Madel, prima in Italia, ha realizzato una serie di buste ecoformato in plastica monomateriale completamente riciclabile che si aggiunge ad un risparmio fino all’84% di plastica rispetto a un flacone di pari formato.

“Un grande grazie davvero – afferma Mercatali – a Winni’s per il sostegno che ha deciso di fornire al progetto. Come Round Table siamo impegnati sul territorio per reperire gli ultimi fondi necessari e a giugno i quattro sea bin saranno installati. La raccolta fondi dovesse andare oltre come entità, ci permetterà di valutare l’acquisto di ulteriori sea bin. Per noi è stato anche un utile percorso di crescita per sensibilizzarci e sensibilizzare sulla decisiva importanza della tutela dell’ambiente e in questo caso della pulizia del mare”.