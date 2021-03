Tanti eventi, anche se online, per celebrare a Ravenna la Giornata Internazionale della Donna

In occasione dell’8 marzo Ravenna celebra la Giornata internazionale della donna con una serie di iniziative on line promosse dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune e organizzate da associazioni, gruppi femminili e tante altre realtà cittadine. Si tratta di momenti di riflessione e condivisione per parlare delle conquiste sociali, politiche ed economiche dell’universo femminile e per riflettere sulle azioni utili a contrastare discriminazioni e violenze.

“Questo 8 marzo ci trova ad operare nell’incertezza del contesto pandemico e pertanto anche le iniziative hanno risentito di questa condizione – spiega l’assessora alle Politiche e cultura di genere Ouidad Bakkali -. Ma ora più che mai è necessario occupare uno spazio culturale sui temi che riguardano le donne e il loro ruolo nella ripresa post-pandemica, essendo una delle categorie maggiormente colpite, a partire dall’ambito occupazionale. Il lavoro delle associazioni non si arresta, perché la sensibilizzazione deve essere capillare e continua. Sarà l’occasione per riflettere sulle cause e sulle azioni fattibili per contrastare la discriminazione di genere che si esplica in tante forme e modalità, e sul contrasto alle violenze delle quali le donne sono state e sono ancora vittime, ovunque nel mondo”.

Si parte sabato 6 marzo, con la proiezione del cortometraggio “Basta poco per cambiare..a scuola”, per gli studenti e studentesse dell’Istituto professionale Callegari-Olivetti. L’evento, a cura di Cnai Ravenna, verrà realizzato attraverso la didattica a distanza. Dalle 14 alle 18, si prosegue con l’evento on line “Femtalk”, un festival del dialogo femminista con scrittrici, giornaliste e illustratrici, tra le quali Giulia Blasi, Jennifer Guerra e Maura Cossutta. L’evento è a cura di Casa delle Donne di Ravenna in compartecipazione con l’assessorato alle Politiche e cultura di genere.

Domenica 7 marzo sulla pagina facebook della Casa delle Donne di Ravenna sarà trasmesso, alle 11, l’evento on line “Rosa Parks e le altre disobbedienti”, inserito nell’ambito della rassegna “Le pioniere”. Alle 18 Rse radio web Ravenna trasmetterà “Il valore delle donne”, un’iniziativa a cura di Circolo Arci Scintilla Mama’s club in collaborazione con Psicologia urbana e creativa Aps.

Lunedì 8 marzo, la giornata prenderà il via alle 9 con la videoconferenza dedicata al trentennale di Linea Rosa presso la sede del Cna Impresa a Ravenna. In programma la proiezione del video “La rete può”, visibile sulla pagina facebook di Linea Rosa. Alle 10 ai giardini pubblici è in programma “Un nastro giallo per tutte le donne” a cura di Fidapa Bpw Italy, sezione di Ravenna, un’iniziativa non in presenza, che sarà possibile seguire consultando la pagina facebook “Una società per le relazioni”. L’evento sarà realizzato solo se compatibile con le normative anti-Covid vigenti. Nel pomeriggio si svolgerà la cerimonia on line per la premiazione delle vincitrici e dei vincitori della prima edizione del Premio “Impresa, lavoro, donna”, dedicata a Tina Anselmi. Presenzieranno il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’assessora alle Politiche e cultura di genere Ouidad Bakkali.

Martedì 9 marzo appuntamento alle 21 con l’evento on line di Fidapa Bpw Italy, sezione di Ravenna, “Donne di cura, Florence Nightingale e Sita Camperio. La nascita della professione infermieristica”. In programma una relazione a cura di Maria Grazia Marini e la lettura di testi e poesie da parte di Rosetta Berardi e Anna De Lutiis. Lunedì 15 marzo alle 18 appuntamento con la tavola rotonda on line “Si può giocare alla pari? Sport e contrasto alla discriminazione di genere” condotta da Silvia Manzani, giornalista e vicepresidente dell’associazione Parole nuove. Interverranno Josefa Idem campionessa olimpionica, un calciatore del Ravenna Fc ed una calciatrice del Ravenna Woman Fc, Manuela Claysset responsabile nazionale Uisp per le politiche di genere. Sono previsti interventi degli assessori alle politiche e cultura di genere e allo sport, e referenti di concittadini. L’evento è a cura di Femminile, maschile, plurale Aps, in collaborazione con Ravenna Fc e Ravenna Woman Fc, Uisp, Assist, Psichedigitale, associazione Parole nuove.

Venerdì 19 marzo alle 17.30 sulla pagina facebook di “Una società per relazioni” sarà trasmessa “La spirale del tempo-storia vivente dentro di noi”, una presentazione on line del libro con le autrici Marirì Martinengo e Laura Minguzzi. L’iniziativa è a cura di Marina Magnani, Casa delle Donne Ravenna, Villaggio Globale. Martedì 23 marzo dalle 15 alle 17 si svolgerà un evento on line formativo a cura di Linea Rosa in collaborazione con la Fondazione forense ravennate per avvocate e avvocati della provincia di Ravenna. Presente in collegamento il giudice Fabio Roia, presidente di sezione al Tribunale di Milano.

Fino al 20 marzo nei negozi di Porto Fuori saranno affisse locandine con poesie sulle donne a cura di Associazione 8 marzo, donne di Porto Fuori. L’iniziativa, “Di poesia in poesia”, prevede anche la lettura di poesia dedicate alle donne sui social.

Gli eventi proseguiranno anche nei mesi successivi: tra questi, domenica 9 maggio alle 20.30 è in programma l’evento on line a conclusione del laboratorio di teatro e autobiografia al femminile a cura dell’associazione Asja Lacis aps in collaborazione con l’assessorato alle Politiche e cultura di genere. Sarà presente l’assessora alle Politiche e cultura di genere Ouidad Bakkali.

È stato rinviato a data da destinarsi, a causa del persistere dell’emergenza epidemiologica, l’evento previsto a Massa Castello “Una panchina e tante voci”, con letture ad alta voce in memoria di Elisa Bravi e di tutte le vittime di femminicidio, a cura del “Gruppo donne Una panchina per Elisa”.

Rimandata anche la proposta di ciclo-escursione “Donne di ieri e di oggi a Ravenna” di Fiab Ravenna “Amici della bici”. Il percorso, in cui sono stati installati cartoncini con qr code per la visione di filmati esplicativi, è visibile sulla pagina fb Fiab Ravenna Amici della bici e fiabravenna.it.

Per informazioni, prenotazioni e aggiornamenti sulla programmazione determinati dall’emergenza sanitaria è possibile consultare la pagina fb “Una società per relazioni”.