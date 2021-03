Giallorossi a Gubbio per battere anche la sfortuna, senza Tomei e Colucci e Gagliardo, positivi al covid

Trasferta complicata già in partenza quella che affronteranno i giallorossi oggi a Gubbio. La squadra di Colucci, già alle prese con numerose ed importanti defezioni, deve affrontare anche le positività emerse nell’ultimo giro di tamponi. Al momento non partiranno con la squadra Matteo Tomei, mister Leonardo Colucci ed il preparatore atletico Raffaele Gagliardo, tutti e tre al momento asintomatici e posti in isolamento fiduciario.

Il resto della squadra nella mattinata di oggi si sottoporrà ad un ulteriore test per verificare che non emergano altre positività. Gara che secondo gli attuali protocolli si dovrebbe disputare regolarmente alle ore 17,30 salvo, appunto, ulteriori numerosi casi.

Il Ravenna dovrà trovare in queste oggettive difficoltà ulteriori motivazioni per fare dimenticare in fretta l’opaca prestazione offerta mercoledì con il Matelica e cercare di portare a casa punti dal Barbetti. I rossoblù di Torrente attraversano un buon momento di forma, reduci da quattro risultati positivi, occupano stabilmente una posizione tranquilla a metà classifica. Giocatore più incisivo Juanito Gomez, già 8 reti per lui, ma attenzione anche ai fantasisti Pasquato e Fedato. Sulla panchina giallorossa siederà l’allenatore in seconda Fabio Buscaroli, tra i convocati prende il posto di Tomei, Marco Albertoni e rientra dalla squalifica Martignago.

Le dichiarazioni di Colucci nella conferenza stampa della mattinata di ieri: “Lo spirito deve essere quello battagliero, chiunque venga chiamato in causa, anche se non nel suo ruolo deve dare assolutamente il massimo. Partiamo per Gubbio per andare li e giocarci la partita, con fiducia. Sappiamo di avere dei problemi, ma dobbiamo trovare le soluzioni ed andare avanti. Inutile parlare adesso di playout, dobbiamo pensare partita dopo partita di fare il massimo per cercare di portare a casa punti.”