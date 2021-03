L’Orgoglio di Endas per la presenza di Bruno e Monia Malpassi sul palco dell’Ariston con gli Extraliscio

Il comitato provinciale ENDAS Ravenna esprime grande soddisfazione e orgoglio per il contributo di due ravennati all’interno della kermesse della musica più importante in Italia.

Bruno e Monia Malpassi hanno affiancato venerdì sera la performance del gruppo romagnolo degli “EXTRA LISCIO “arricchendo il palco dell’Ariston con classe ed eleganza, regalando l’allegria che il ballo Romagnolo trasmette ad ogni spettatore che vi assiste.

Anima e maestro del Gruppo “FOLK ITALIANO “alla Casadei”, Bruno Malpassi, che negl’anni ha calcato importanti scene dimostrando il valore e l’importanza del Ballo Folkloristico, popolare ma elegante con importanti tecnicismi da rispettare, ancora una volta rende ENDAS consapevole di quanto sia importante lavorare per realizzare un quadro associativo sempre più ampio nonostante le difficoltà imposte dal periodo.

L’esibizione è stata frutto di impegno e sacrificio costante, portato avanti negli anni con grande dedizione e serietà dall’associazione nostra affiliata.

La Famiglia Malpassi è il simbolo di una tradizione del ballo folkloristico italiano, Romagnolo, vero e autentico. ENDAS si augura quindi che sempre più vengano attratte le nuove generazioni, come già accade da anni, all’intraprenderlo e coltivarlo tra le proprie passioni.

È importante partire dalle proprie radici culturali per poi interagire con il proprio futuro, e grazie alla costanza e dedizione dei volontari, il gruppo FOLK ITALIANO ALLA CASADEI tiene viva una storia che ci rende famosi nel mondo, non solo alle “Feste di Paese ma anche, come l’altra sera, a disposizione di un pubblico mondiale.

Ci commuove e rende fieri di appartenere a una storia presente che potrebbe non esserci più, ma che invece ancora con forza resiste alla modernità, e si esprime lasciando una felicità velata di nostalgia nei nostri cuori Romagnoli.

Comitato Provinciale Endas Ravenna