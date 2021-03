Conclusa con successo la raccolta di indumenti e materiali utili per bambini de “Il Terzo Mondo ODV”

“Con grande soddisfazione – dichiara il presidente dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV Charles Tchameni Tchienga – si è conclusa con successo la raccolta degli indumenti e materiali utili per le bambine e bambini da 0 a 6anni. Un appello dello “sportello del sorriso” di via Grado 30, lanciato lo scorso 13 febbraio dalla Onlus Il Terzo Mondo nell’ambito del progetto “una carrozzina per due” ideato dall’associazione Letizia.”

“Con speranza ed emozione – aggiunge Charles Tchameni – siamo fieri di condividere assieme alla cittadinanza la nostra immensa gioia poiché oltre al fatto che in città numerosi sono stati i cittadini costituiti anche in vari punti di raccolta e diverse realtà associative ad aderire prontamente in maniera concreta all’appello a favore dell’infanzia, il nostro richiamo è stato raccolto anche al di la delle frontiere di Ravenna. In virtù di questa meravigliosa condivisione andata oltre ad ogni aspettativa, vorremmo così con orgoglio dare un meritevole ampio spazio a tutti i gladiatori della carità che si sono impegnati a rendere possibile il raggiungimento di un traguardo così straordinario.”

“È l’ennesima conferma – prosegue Tchameni – che dimostra quanto l’impegno per la solidarietà verso l’infanzia in Italia ed in particolare in Romagna sia sempre stato un cruciale punto di partenza. Seppur a distanza, vi abbbraccio un per uno. Inoltre tengo a sottolineare che in vista delle nuove disposizioni anti-Covid-19 che entreranno in vigore da oggi a domenica 21 marzo dove Ravenna e tutta la Romagna saranno in zona rossa, lo “sportello del sorriso” rimarrà chiuso al pubblico, mantenendo però uno sguardo particolare all’infanzia.”

Per gestire i casi di necessità strettamente legate ai nascituri e alle famiglie in estrema difficoltà che avevano già preso un appuntamento allo sportello del sorriso o che sono segnalate dai servizi sociali, è stato infatti attivato l’opzione delle prenotazioni via telefono, seguito dalla consegna a domicilio “poiché nessun nascituro e/o nessuna famiglia in comprovate situazioni di necessità devono sentirsi trascurati”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 328 1455130 o scrivere all’indirizzo email ilterzomondo@yahoo.it .





Hanno condiviso contribuendo così al successo straordinario dell’appello per indumenti per l’infanzia lanciato il 13 febbraio 2021 i seguenti collaboratori: Linea Rosa, Cittattiva, Comitato Terziario Donne, Asilo Nido Crescere Insieme di Franchi Fortunata, Scuola di Danza You&Me, Villaggio del Fanciullo, Mercatino della Solidarietà, Servizio sociale: circoscrizione via Maggiore (Donatella). Valentina Campioni(Rimini), Silvia Tarroni((Ponte Nuovo), Daniele Tanesini(Russi), Ugo(Comacchio), Ornela Savini(Faenza), Simona(Faenza), Loretta Bezzi(Alfonsine), Cristina(Bagnara di Romagna), Angelica(Bologna), Loredana Mordenti, Baroncini Giangi, Andrea Caccìa, Eleonora Ricci, Maria Boscarino, Ivana Mantova, Neomi Alboni, Gianfranco Rizzo, Tondini Francesco, ReDavid Milena, Nicoletta Manzoli, Paola Barreca, Torreggiani Daniela, Ferri Brunelli, Stefani Sara, Pironi Marcella, Fionlle, Barbara Cadimazzi, Monica Baldi, Jenny Nobile, Fagioli Marinella, Angela Dima, Sarah Congni, Gatta Claudio, Scrima Gianluca, Barbara Morigi, Daniela Masotti, Rosalia Micoro, Berardi Patrizia, Fabio Santoni, Federica Chillari, Casadio Lombini Monica, Detti Cristina, Minghetti Serena, Collini Federica, Piccinini Liviana, Randi Maria Luisa, Anita Marini, Laura Falcone, Giulia Angelini, Fanti Andrea, Cavalazzi Elena, Armand Willier, Reggiano Silvia, Francesca Frillicci, Garavini Alessandro, Giovanni Magnani, Drudi Massimo, Zanetti Simone, Zambelli Manuela, Montavani Alessandra, Gianna Genni, Elena Vaczania, Mazzotti Drei Elisa ed Osli Angela.