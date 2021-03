Donne, sempre più protagoniste in agricoltura e nella società con Coldiretti Ravenna

Resilienti, come insegna la vita nei campi, a contatto diretto con quella natura che è da sempre la prima a reagire con forza e a non arrendersi alle difficoltà. La vita di tutti i giorni, per le imprenditrici agricole di Coldiretti, sempre più protagoniste nel loro settore e nella società, è fatta di impegno, sacrificio, passione e capacità di innovare. Sono questi i valori che alimentano la resilienza delle donne in agricoltura, valori che sono valsi a Donne Impresa Ravenna, il coordinamento femminile della Coldiretti, il premio speciale ‘Impresa, Lavoro, Donna’ attribuito dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna e dedicato in questa prima edizione a Tina Anselmi, una delle figure femminili più importanti della storia della Repubblica Italiana.

Il premio, che nasce “per valorizzare le buone pratiche del territorio destinate a migliorare la partecipazione femminile in ogni ambito lavorativo e nei livelli decisionali, favorendo condizioni di conciliazione di vita e lavoro per accrescere l’occupazione femminile e promuovere una cultura aziendale inclusiva e generativa di valore sociale”, ha voluto inoltre riconoscere le buone azioni messe in atto dalle donne per mitigare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Coordinamento Coldiretti Donne Impresa Ravenna, guidato da Laura Cenni, si è aggiudicato il Premio Speciale Impresa Resiliente attivando un doppio progetto: “Educazione virtuale alla Campagna Amica” e #MANGIAITALIANO.

Educazione virtuale alla Campagna Amica è un percorso multidisciplinare online che conduce alla riscoperta del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, valorizzando al contempo le produzioni agricole e le tradizioni locali, sensibilizzando inoltre all’attuazione di comportamenti responsabili nelle scelte alimentari. A causa dell’emergenza sanitaria, laboratori didattici e visite in fattoria sono diventati virtuali col gruppo Coldiretti Donne Impresa Ravenna che ha creato un canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC0z1nEYQyNH-SMz9IFrbDHg) grazie al quale “in diretta” dalle loro cucine, vigne, cantine, stalle e caseifici, le imprenditrici hanno parlato agli studenti della tutela dei bovini di razza romagnola e del processo di vinificazione; hanno mostrato come preparare biscotti, passatelli, pane e formaggi. Questo ha permesso agli studenti di portare avanti il progetto e concludere la loro formazione ma, soprattutto, ha creato un nuovo canale di discussione e formazione aperto a tutti, in continua evoluzione, facilmente consultabile e condivisibile su ogni piattaforma.

#MANGIAITALIANO: in piena emergenza Covid-19 il gruppo Coldiretti Donne Impresa Ravenna si è organizzato per garantire a tutta la comunità locale una spesa sana, genuina e a Km0 ordinata direttamente da casa con ritiro rapido al Mercato di Campagna Amica di Via Canalazzo 59 a Ravenna o con consegna a domicilio in giornate dedicate. Le produttrici si sono riorganizzati con obiettivi chiari e precisi:

1) sostenere le produzioni locali perché oggi più che mai conoscere l’origine del cibo che portiamo sulle nostre tavole è fondamentale;

2) Aiutare i propri clienti e tutti coloro che si trovavano in situazioni di particolare bisogno e necessità con consegne a domicilio.

3) Garantire come sempre prezzi trasparenti per tutelare sia il produttore che il consumatore. Infine, il gruppo Coldiretti Donne Impresa Ravenna attivo presso il Mercato ha supportato le proprie socie titolari di aziende agrituristiche e le categorie più bisognose e colpite dal Covid con il servizio “Caro nonno ti cibo”: un servizio di consegna a domicilio rivolto agli anziani e a tutte quelle famiglie che volevano evitare spostamenti e frequentazioni di luoghi pubblici, senza per questo dover rinunciare al piacere di un pranzo della tradizione in famiglia.

L’impegno delle donne in agricoltura e la volontà di Coldiretti Ravenna di promuovere la presenza femminile negli organismi decisionali è stata inoltre riconosciuta anche a livello mondiale con la nomina della 22enne Angelica Monti, allevatrice di Riolo Terme e vice delegata di Giovani Impresa Ravenna, movimento degli agricoltori under 35 della Coldiretti, all’interno del Gymnasium OMA (Organizzazione mondiale degli agricoltori) percorso di specializzazione internazionale per il quale sono stati selezionati 27 giovani provenienti da tutto il mondo. Una nomina che ha un significato ancora più importante se si considera che nell’anno del Covid l’Italia si piazza solo al 14° posto a livello europeo nella classifica dei paesi che rispettano la parità di genere, ben quattro posizioni sotto la media Ue (dati Eige, Istituto europeo sulla parità di genere.