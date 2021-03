Il Liscio di romagnoli Extraliscio conquista la Classifica Indipendenti della Indie Music Like

Il Festival di Sanremo di matrice indie irrompe nella Classifica Indipendenti della Indie Music Like e porta sul podio Extraliscio&Davide Toffolo, Colapesce&Dimartino e Madame.

In TOP 10 si confermano Gazzelle e Fast Animals And Slow Kids e dall’Ariston arrivano La Rappresentante di lista, Coma_Cose, Willie Peyote, Fulminacci e Lo Stato Sociale! In Top 20 si confermano The Zen Circus, Franco126 e direttamente dalla kermesse sanremese Ermal Meta, Max Gazzè, Wrongonyou, Avincola, Orietta Berti, Ghemon, Malika Ayane e Bugo!

La Indie Music Like è la classifica di tendenza più diffusa e più storica d’Italia, ed è oramai una certezza nel panorama delle classifiche di gradimento per i media tradizionali e i new media, con le sue quasi 300 novità mensili, a conferma di un fermento continuo ed una produzione ampia. Da un’analisi dei vari portali che si occupano di uscite dei singoli, di radio date radiofoniche e monitoraggio, la voce uscite ed editoria del sito www.meiweb.it risulta quello che riporta il numero maggiore di novità di etichette indipendenti e di autoproduzioni e di nuovi esordienti ed emergenti.