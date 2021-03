Vaccinazioni anti-COVID 19, al via da oggi, 8 marzo, la campagna per il personale dell’Università di Bologna

Sono state somministrate oggi le prime dosi del vaccino Astra Zeneca al personale dell’Università di Bologna, presso l’hub vaccinale in Fiera a Bologna. La campagna, che interessa circa 12 mila persone, entrerà a pieno regime dopodomani, 10 marzo, con 200 vaccinazioni al giorno.

“Oggi è davvero una bella giornata – ha dichiarato il Rettore Francesco Ubertini – perché è partita ufficialmente la campagna vaccinale dell’Università di Bologna presso i centri vaccinali messi a disposizione dalle Ausl di Bologna e della Romagna. In meno di 24 ore dalla comunicazione della Regione abbiamo avviato un sistema per registrare le adesioni che, nel solo fine settimana, hanno superato, per Bologna e la Romagna, quota 4.500. Ho potuto constatare di persona l’ottima organizzazione del Centro vaccinale allestito alla Fiera. Questo è un passo decisivo per sconfiggere il virus e, per noi, per continuare a garantire tutte le nostre attività in presenza”.