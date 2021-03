Biblioteca Oriani di Ravenna: per la restituzione dei volumi in prestito arriva un box all’ingresso

Da oggi, 9 marzo, per la restituzione dei volumi avuti in prestito, gli utenti della Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani”, potranno utilizzare, 24h/24h, un pratico BOX situato subito all’ingresso dell’edificio. Un servizio a vantaggio di tutti i cittadini, tanto più utile in questo periodo di restrizioni che impone accessi limitati alla Biblioteca, ma che ovviamente resterà in funzione anche al termine dell’emergenza sanitaria.