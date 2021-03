Lugo. Zona rossa, al mercato del mercoledì solo vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici

Con il passaggio della provincia di Ravenna in zona rossa, fino al 21 marzo per lo svolgimento dei mercati settimanali di Lugo si applicano le disposizioni previste dal DPCM per questa zona.

Il mercato del mercoledì si svolgerà esclusivamente in piazza Garibaldi e largo del Tricolore con la sola vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Si svolgeranno regolarmente il mercato del contadino del sabato in piazza Primo Maggio e il Biomarchè del venerdì sotto il loggiato del Pavaglione.

Si ricorda il rispetto delle norme anticovid in vigore, come il divieto di assembramento, il mantenimento della distanza interpersonale e l’obbligo di indossare correttamente la mascherina.