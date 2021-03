Massa Lombarda. Messaggio sonoro della protezione civile per invitare al rispetto delle regole anti-covid

L’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda ha predisposto un messaggio vocale che in questi giorni viene divulgato nell’intero territorio comunale dai volontari della Protezione Civile, in cui si invitano i cittadini al rigoroso rispetto delle prescrizioni in vigore contro il diffondersi del Covid-19. La comunicazione, effettuata attraverso l’altoparlante dei mezzi della Protezione civile, di questo messaggio sonoro è stata condivisa nel corso dell’ultimo Consiglio comunale da tutte le forze politiche.

“Lo stretto rapporto di collaborazione che si è creato con tutte le liste rappresentate in Consiglio comunale – spiega il sindaco Daniele Bassi – permette di formulare proposte per aiutare i nostri concittadini, mettendo il bene della città e delle persone prima delle appartenenze partitiche e degli orientamenti politici. Tutto questo è possibile grazie soprattutto allo straordinario volontariato su cui può contare Massa Lombarda e alle persone che si mettono a disposizione immediatamente per la comunità. Questo messaggio è un ulteriore segnale di vicinanza ai cittadini che stanno soffrendo per questo complicato momento e vuole arrivare soprattutto a coloro, in minoranza ma sempre troppi, che continuano a mostrare un’irresponsabilità che danneggia sé stessi e gli altri”.

Il Gruppo Volontari Protezione Civile di Massa Lombarda in questi giorni sta diffondendo un messaggio sonoro in tutto il territorio del comune per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di rispettare le regole legate all’ingresso in zona rossa della provincia di Ravenna, oltre alle consuete norme come il corretto uso della mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e il distanziamento interpersonale. Nel messaggio viene anche spiegato che sono stati rinforzati ulteriormente i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni.