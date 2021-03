Question Time di Panizza (Gruppo Misto): “Consentire accesso alla piscina alle persone con disabilità”

“Rendere possibile l’accesso alla piscina comunale di Ravenna a scopi fisioterapici per le persone con disabilità” E’ quanto chiede Emanuele Panizza capogruppo Gruppo Misto in Consiglio comunale a Ravenna, in un Question Time al sindaco de Pascale.

Panizza spiega che nonostante le normative anticovid ” le persone con disabilità devono avere la possibilità di accedere alla piscina comunale di Ravenna a scopi fisioterapici”,così come confermato dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità “che ha confermato l’interpretazione del DPCM 14 gennaio 2021, secondo cui attività riabilitative e terapeutiche costituiscono una eccezione alla sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori e strutture analoghe”.

Il capogruppo sottolinea che ” il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 17, comma 2, ha introdotto –su proposta del Ministro – una formulazione diversa, con cui si dice direttamente che le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali “sono consentite” per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.” Allegati

Panizza evidenzia che “continuano a pervenire segnalazioni da parte di persone con familiari affetti da disabilità, già duramente provate dalla situazione Covid, che lamentano l’impossibilità di accedere alla piscina”.

Sulla base della lettera del Ministero per le disabilità, Panizza chiede al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale “di farsi portavoce delle criticità sollevate dalle persone con disabilità, presso il Ministero della Salute, perché venga accolto quanto proposto, nel più breve tempo possibile, consentendo, quindi, alle persone con disabilità di poter accedere alla piscina comunale di Ravenna, per svolgere attività motoria a fini fisioterapici”.