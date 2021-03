Ezra Pound e i Cantos: La divina commedia del XX Secolo. Venerdì 12 marzo conferenza del Prof. Luca Gallesi

Venerdì 12 marzo alle 18.30 è in programma una conferenza del Prof. Luca Gallesi (Milano) su “Ezra Pound e i Cantos: La divina commedia del XX Secolo”

in diretta sulla pagina Facebook di Tessere del 900 e su Zoom.

“L’influenza letteraria di Dante non conosce limiti di tempo né di spazio, come dimostra, ad esempio, il debito che il grande poeta americano Ezra Pound ha sempre riconosciuto nei confronti dell’Autore della Divina Commedia. A partire dal titolo della sua opera, I Cantos, esplicito riferimento all’opera dell’Alighieri, Pound ha strutturato tutto il suo lavoro letterario guardando a Dante come modello di riferimento, mantenendo anche, seppur non in modo così netto, la divisione tra Inferno, Purgatorio e Paradiso” sottolineano dall’Associazione culturale Tessere del 900.

“Oltre all’aspetto letterario, sono molti i fattori che uniscono i due Poeti, a cominciare da quello biografico: entrambi, infatti, sono stati esiliati, condannati come “eretici” a morire in terra straniera, senza che questa ingiusta condanna affievolisse il loro amore per la terra natale” – proseguono -. Un raffronto tra le due vite, e un analisi delle loro opere, permetterà di apprezzare meglio tanto la Divina Commedia, dimostrandone la perenne attualità, che I Cantos, rendendo meno ardua la loro lettura.

Luca Gallesi insegna Lingua e letteratura inglese a Milano; dirige le collane “Poundiana” (Ares), “A lume spento” (Mimesis) e, con Gabriele Stocchi, “Oro e Lavoro” (Mimesis). Collabora da una ventina d’anni con le pagine culturali del Giornale e di Avvenire. È autore di numerosi libri di carattere economico e filosofici, oltra che di alcune opere critiche su Ezra Pound.

