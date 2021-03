Governo Draghi ha aggiornato piano vaccinale nazionale per stabilire regole uguali per tutti e fermare le regioni che vanno in ordine sparso

Il piano vaccinale nazionale anti-Covid è stato aggiornato. L’obiettivo è di fermare l’anarchia delle regole fai da te, diverse da regione a regione, e di stabilire criteri chiari e univoci validi per tutti. Doveva essere così già da prima, ma in Italia, si sa, fatta la legge scoperto l’inganno. Ognuno si muove per conto suo – regioni, categorie, singoli – per scavalcare, approfittare, arrivare prima. Il piano vaccini del nuovo governo come il precedente usa il criterio delle fasce d’età, dai più anziani ai più giovani, ma con alcune correzioni. Hanno la precedenza le persone “estremamente fragili”, che soffrono in forma grave di una serie di patologie e anche i disabili gravi. Il piano poi apre alla vaccinazione nei luoghi di lavoro, con la doppia soluzione della vaccinazione diretta in azienda per le grandi imprese e negli ambulatori Inail per quelle piccole, che non hanno il medico aziendale.

L’obiettivo dichiarato del nuovo piano vaccinale è mettere fine alla vaccinazione in ordine sparso delle singole regioni, che in molti casi hanno scelto di fare da sé e di immunizzare categorie di persone non sempre a rischio o in prima linea. In qualche regione stanno vaccinando gli avvocati e non gli over 80, per dirne una. E questo senza voler sminuire il ruolo degli avvocati. Le priorità saranno dunque le stesse in tutte le regioni. O almeno così si spera.

Prima di tutto va completata la vaccinazione del personale sanitario, degli over 80, del personale della scuola, dei militari e delle forze dell’ordine. Ma in parallelo con queste categorie si parte a vaccinare anche con il criterio delle fasce d’età in ordine decrescente, cominciando dalle persone che hanno più di 70 anni. In contemporanea gli “estremamente fragili” che hanno in forma grave una delle 14 patologie indicate già dal precedente protocollo e che comprende le malattie respiratorie e circolatorie. A seguire le “persone con disabilità grave”.

Il piano stabilisce che ci sarà almeno un grande centro vaccinale nei Comuni con più di 50 mila abitanti. Piazzali delle stazioni, parcheggi dei centri commerciali, centri congressi, palazzetti dello sport, stadi. I drive through del Ministero della Difesa utilizzati finora per fare i tamponi saranno riconvertiti come centri vaccinali. Per raggiungere i centri isolati saranno utilizzati almeno 150 nuclei vaccinali mobili, sempre della Difesa, che di fatto organizzeranno giornate di vaccinazione mirate nelle zone più difficile da raggiungere. C’è poi il contributo della Protezione civile che aiuterà le Regioni ad allestire postazioni mobili di vaccinazione se necessario.

Per proteggere il maggior numero di persone, sarà privilegiata la prima inoculazione e sarà ritardando il richiamo almeno per il vaccino AstraZeneca che prevede del resto la seconda somministrazione venga fatta a dodici settimane dalla prima. Questo intervallo potrebbe essere leggermente allungato. Il problema non si pone per il vaccino Johnson & Johnson, che proprio oggi dovrebbe ricevere il via libera dall’EMA e che prevede una sola somministrazione. Gli altri due vaccini finora autorizzati, Pfizer e Moderna, hanno il richiamo dopo soli 21 giorni e non dovrebbe essere ritardato.

Entro il 19 marzo sarà conclusa la ricognizione promossa da Confindustria nel mondo delle imprese con l’obiettivo di presentare al governo una lista di realtà disponibili a fornire spazi per le vaccinazioni (per i dipendenti e non solo).

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO VACCINALE NAZIONALE, DOCUMENTO INTEGRALE: Aggiornamento del piano vaccinale

Riproponiamo qui alcuni passi salienti dell’aggiornamento del Piano vaccinale.

Considerato che:

– a oggi, sono tre i vaccini che hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio. In particolare, la Comunità Europea, a seguito di raccomandazione da parte dell’European Medicines Agency (EMA), ha autorizzato il vaccino dell’azienda Pfizer-BioNTech in data 21/12/2020, quello dell’azienda Moderna in data 06/01/2021 e quello dell’azienda AstraZeneca in data 29/01/2021. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con appositi provvedimenti, ha approvato tutti e tre i vaccini. Inoltre, un quarto vaccino, dell’azienda J&J, è in fase di approvazione e si renderà presto disponibile;

– le attuali indicazioni prevedono l’uso dei vaccini a RNA messaggero (mRNA) nei soggetti a più alto rischio di sviluppare una malattia grave (persone estremamente vulnerabili);

– a livello Regionale è in fase di completamento la fase 1 (è iniziata la vaccinazione dei soggetti di età superiore a 80 anni) e, sulla base delle prime indicazioni sull’utilizzo del vaccino con vettore virale, è stata contestualmente avviata la vaccinazione di alcune categorie prioritarie originariamente previste in fase 3; si è reso necessario aggiornare con indicazioni ad interim le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale.

Pertanto, il Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS ha elaborato la proposta di aggiornamento delle categorie e dell’ordine di priorità, che ha ricevuto parere positivo da parte del Consiglio Superiore di Sanità ed è stato oggetto di un confronto con il Presidente e alcuni componenti del Comitato Nazionale di Bioetica.

In particolare, il gruppo di lavoro permanente su SARS-CoV- 2 del Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto largamente condivisibile l’impostazione adottata in tale proposta, che appare ispirata a principi di equità, protezione, promozione della salute e del benessere.

Sulla base delle analisi condotte negli studi scientifici sinora disponibili, l’età e la presenza di condizioni patologiche rappresentano le variabili principali di correlazione con la mortalità per Covid-19. Inoltre, vengono considerati prioritari alcuni servizi e setting a rischio. Pertanto, si suggerisce il seguente ordine di priorità delle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale:

Categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche:

– Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);

– Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

– Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

– Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di

gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;

– Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni.

Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche, quali:

– Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali.

Sarà inoltre possibile, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a prescindere dall’età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione.

Tenendo conto delle priorità definite, delle indicazioni relative all’utilizzo dei vaccini disponibili e delle esigenze logistico-organizzative, potrà quindi procedere in parallelo:

– la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fragilità e ove previsto dalle specifiche indicazioni in tabella 1 e 2, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari.

– il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sanitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando anche vaccini a vettore virale per chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione;

– il completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, delle Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità residenziali.

– la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella dei soggetti di età dai 60 ai 69 anni.