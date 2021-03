Il 12 marzo evento online di Scambiamenti Cervia con Daniela Facciani di Poderi dal Nespoli

Venerdì 12 marzo lo spazio culturale Scambiamenti propone un evento online per conoscere Daniela Facciani, responsabile commerciale per la cantina Poderi dal Nespoli.

Daniela ha iniziato la sua carriera lavorativa attraverso un tirocinio promosso dalla Comunità Europea, ha continuato il suo lavoro vendendo vini all’estero e viaggiando continuamente fino allo scorso anno, momento in cui si è dovuta fermare. In quell’istante ha deciso di creare un progetto che aveva riposto nel cassetto; il blog Vivo di Vino.

Nel blog si occupa della vendita specializzata di vino e non solo, racconta storie di luoghi, persone, incontri e ovviamente parla di vino. Il lavoro di Daniela è mutato continuamente, racconterà le strategie di problem solving che ha utilizzato per reinventarsi nel tempo. Si parlerà del pregiudizio relativo a una donna viaggiatrice che vende il vino in giro per il mondo.

Scambiamenti in collaborazione con SeiDonna e Comune di Cervia propone questo evento online in relazione alle iniziative organizzate per la festa della donna “Bella da Vivere 2021”.

L’evento si terrà in diretta Instagram sulle pagine di @SCAMBIAMENTI e @VIVODIVINO. Sarà possibile fare domande nel caso ci siano curiosità legate all’argomento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Scambiamenti al 3382196514: lun-ven 15.00-18.00 o inviare un messaggio alle pagine Facebook e Instagram.