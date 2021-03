Massa Lombarda, due incontri online con psicologhe e psicoterapeute per affrontare le incertezze causate dalla pandemia

L’emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà provocano in adulti e bambini incertezze e paure. Per dare ai cittadini gli strumenti per affrontare le problematiche connesse alla pandemia, il Comune di Massa Lombarda organizza due incontri online gratuiti tenuti da psicologhe e psicoterapeute. Gli appuntamenti sono in programma nei venerdì 12 e 26 marzo alle 18 sulla piattaforma virtuale Google Meet.

In queste occasioni le psicologhe e psicoterapeute Elisabetta Tessier e Valeria Cecchetto forniranno ai partecipanti consigli e strumenti utili per affrontare le incertezze e le difficoltà emotive che la pandemia ha creato.

Venerdì 12 marzo si terrà il primo incontro dal titolo “La relazione con preadolescenti e adolescenti in tempo di coronavirus: vissuti, bisogni e compiti di cura genitoriali”. L’appuntamento si rivolge nello specifico ai genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

Il secondo incontro in programma, “Adulti in pandemia: tra incertezze, angosce e limitazioni alla libertà”, si svolge venerdì 26 marzo e si rivolge a tutti gli adulti. L’appuntamento si propone di fornire strumenti utili per riconoscere e accettare quanto sta accadendo, non soltanto nel mondo esterno, ma anche e soprattutto nel proprio mondo interno ed emotivo, inclusi i sentimenti e le emozioni negative, come paura, noia o l’insofferenza che spesso accompagnano le giornate.

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a cultura@comune.massalombarda.ra.it entro le ore 12 del mercoledì precedente la data dell’incontro. Successivamente verrà inviata all’indirizzo con cui ci si è iscritti, una mail contenente il link di collegamento all’incontro virtuale. Gli accessi sono limitati a un numero massimo di partecipanti.