Russi. La signora Emma compie 103 anni in tempo di Covid: “Una vita fondata sul lavoro non priva di sacrifici”

Giornata di festa alla Casa Residenza Anziani “Maccabelli” di Russi dove si è si celebrato il raggiungimento dei 103 anni d’età di Emma Saggioro in Marangoni, ospite della struttura.

Ancora in buona salute e mentalmente lucida, la signora Emma ricorda ancora molto bene il percorso della sua esistenza, una vita fondata sul lavoro non priva di sacrifici, che l’ha portata dal Veneto in Piemonte ed infine a Ravenna nel 1958, e sulla famiglia, che gli ha regalato la gioia di diventare nonna di due nipoti, Pietro e Nicoletta e quattro bellissimi pronipoti, Martina , Alessandro e i gemellini Luca e Lorenzo. La sua famiglia, il lavoro e la sua elegante semplicità la vera fonte della sua inesauribile energia.