ALICE IN WONDERLAND / Scarpe rosse di lotta e di governo, Enrico torna sereno, le sardine in scatola e la bella Cecilia Schlein

Fa ancora scandalo in Italia se una donna, magari con un ruolo di potere, appare in una foto coi piedi sulla scrivania, indossando un paio di tacchi a spillo rossi e la felpa dei Nirvana… mentre se lo facesse un uomo nessuno ci farebbe caso. È questa la polemica che ha generato la foto pubblicata su Facebook l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, dalla ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone, 37 anni. E i benpensanti non hanno perso occasione per sottolinearne la maleducazione e lo scarso rispetto per il ruolo ricoperto dalla ministra. Ah, i piedi sulla scrivania li metteva pure Obama (la foto è di Vanity Fair), anche se non aveva i tacchi a spillo rossi, e nessuno si è mai scandalizzato. Ma se lo fa una donna, per giunta del Movimento 5 Stelle, apriti cielo. Pure il parlamentare forlivese di Italia Viva Marco Di Maio ha fatto un tweet di reprimenda contro la mancanza di decoro istituzionale della Dadone messa a confronto con la sobrietà di una (putacaso) Bonetti qualsiasi… I nostri perbenisti glissano naturalmente sul valore simbolico del gesto: indossare scarpe rosse l’8 marzo, quelle scarpe simbolo di lotta contro la violenza sulle donne. Evviva dunque la Dadone di lotta e di governo.

Per la Ravenna che non ci piace citiamo due episodi su tutti. Il primo è la manifestazione “Ravenna per la scuola” organizzata da un gruppo di genitori contro la dad, prevista per domenica 14 marzo in Piazza Kennedy. Il loro obiettivo è raccogliere 1.500 firme da portare al sindaco, per “convincerlo” a riaprire le scuole. Nel pieno della terza ondata. Il buon senso questo sconosciuto… A parte il fatto che hanno sbagliato target: il Sindaco non può nulla, l’ordinanza è della Regione. E poi fra poco anche la Regione non potrà nulla perché ci sarà il nuovo provvedimento del Governo Draghi. Ecco, i genitori mandino una bella lettera a Mario Draghi, forse lui ha la bacchetta magica per sconfiggere la pandemia.

L’altro spiacevole episodio riguarda invece l’installazione in Darsena dedicata alla memoria di Fabrizio Matteucci. A distanza di qualche settimana dal primo episodio il manico della valigetta o borsa in mosaico è stato nuovamente danneggiato, questa volta da un bambino… ci chiediamo se la cosa migliore non sia mettere uno schermo protettivo che tuteli l’installazione da danneggiamenti da parte di vandali, di persone con poca delicatezza nello “smanazzare” opere d’arte o di bambini che ci giocano magari davanti ai genitori, che dovrebbero essere i primi a insegnare ai figli che le opere pubbliche sono un bene di tutti. Soprattutto se come in questo caso hanno una funzione commemorativa di una personalità a cui tutta Ravenna è legata. Insomma, si prenda la cosa per il manico e si trovi al più presto una soluzione per preservare l’installazione, altrimenti “L’Incontro” sarà sempre senza manico. E non va bene.

Tra i momenti esilaranti della settimana ricordiamo un Mattia Santori (leader delle sardine) intento ad occupare il Nazareno, postando poi la sua foto in tenda con dietro l’immagine di Enrico Berlinguer. La foto non è stata scattata all’interno del Nazareno per la precisione, come hanno detto le sardine. L’occupazione era solo virtuale. Però, tanto le sardine erano frizzanti e simpatiche un anno fa quando riempivano le piazze, quanto sono un po’ patetiche oggi che a malapena stanno in una tenda. Prima navigavano in mare aperto. Adesso in una scatola di… sardine. Peccato!

Da un Enrico all’altro, sul web il passo è breve. Enrico “stai sereno” Letta sarà quasi certamente eletto segretario del PD domenica 14 marzo in assemblea nazionale. Certo che il destino è strano e si accanisce con certe persone. Nel 2014 Letta fu cacciato dal governo per far posto a Renzi, tradito da tutti i suoi. Adesso molti degli stessi uomini lo chiamano a furor di nomenclatura per salvare il Pd. E sono disposti pure a dargli carta bianca. Carta bianca, balena bianca. Sempre lì siamo. Come si concilierà l’arrivo di Letta con il percorso che era stato intrapreso da Zingaretti dell’alleanza con il M5S di Conte e LeU? Andranno d’accordo Letta e Conte? E Letta e Zingaretti, e Orlando, e Franceschini, e…? E come andrà con Renzi ? Mah.. Per me Letta sarà l’ennesimo segretario dem bruciato da faide interne. Del resto Caro Enrico “fool me once shame on you, fool me twice shame on me”. Se ti fregano una volta è colpa loro ma se ti fregano due volte è colpa tua… #enricotorna… sereno

Sul lato rosso della cosa, Elly Schlein – la Coraggiosa vice presidente dell’Emilia-Romagna – lancia l’ennesima “cosa rossa”, quel famoso campo progressista che dovrebbe andare da Che Guevara a Madre Teresa. Quel progetto che assomiglia sempre di più alla bella Cecilia: tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia.

Per i consigli letterari vi segnalo il libro dell’ex assessore alla cultura Alberto Cassani “Una Giostra di Duci e Paladini” dedicato alla memoria di Fabrizio Matteucci. Il libro parla di intrighi di potere, ma anche di amicizia. Poi mi direte se in politica contano di più i primi o la seconda.

Vi segnalo anche il libro di Michela Murgia “Stai zitta” uscito proprio l’8 marzo, dedicato a linguaggio di genere, analisi di frasi sessiste in cui ogni donna si imbatte nella vita di tutti giorni, come “sei una donna con le palle”, “brava e anche mamma” e altre simpatiche espressioni retaggio di una mentalità maschilista dura da sradicare. “Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva.” Ecco chiudo con questa frase della bravissima Michela. E così sapete che noi non staremo zitte.

Per oggi è tutto, al prossimo venerdì!