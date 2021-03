Anche al Planetario di Ravenna ci sarà una Camera Prisma, per fotografare il cielo in un unico scatto

L’associazione A.R.A.R. (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta), che gestisce il Planetario di Ravenna su concessione del Comune, per il prossimo fine settimana ha in programma due eventi di rilievo:

Domani, sabato 13 marzo, ci sarà l’inaugurazione di camera Prisma che, a causa delle condizioni pandemiche, si terrà via web. Tra i partecipanti, l’assessora alla cultura del Comune di Ravenna, Elsa Signorino, oltre a personalità del mondo scientifico e culturale.

La conferenza stampa sarà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube “Planetario di Ravenna – ARAR”.

Il Progetto PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) è promosso dall’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino e consiste nella realizzazione in Italia di una rete di camere cosiddette all-sky, in grado di fotografare tutto il cielo in una sola immagine fish-eye.

Le camere possono consentire l’osservazione da più punti di meteore brillanti (bolidi), per determinarne l’orbita e, con buona approssimazione, il punto di caduta di eventuali frammenti (meteoriti).

L’A.R.A.R. ha fortemente voluto partecipare al progetto PRISMA ed ha coinvolto il Liceo Scientifico “Alfredo Oriani” di Ravenna che è diventato partner in questo ambizioso progetto e collabora con l’associazione nella divulgazione e nello sfruttamento delle immagini raccolte.

Domenica 14 marzo, a partire dalle 10.30 sarà poi la volta della Giornata Internazionale dei Planetari.

Verrà presentata la nuova iniziativa Binocular Classroom, lezioni di Astronomia all’aperto con l’ausilio di binocoli (si ringraziano FotoFlash e Nikon per aver creduto nel progetto). Questo il link per partecipare: https://us02web.zoom.us/j/85843419421pwd=dk93aGVpME90NHUxMXh3UmJYWlZ5QT09.

Cci sarà poi un collegamento dalla Svezia con una socia dell’associazione ARAR, l’Astronoma Daria Dall’Olio, che darà le ultime notizie su Marte: https://us02web.zoom.us/j/85843419421?pwd=dk93aGVpME90NHUxMXh3UmJYWlZ5QT09.

Seguirà una lezione/laboratorio su Luna e Sole, adatta anche a bambini, sarà tenuta dal Fisico Oriano Spazzoli: https://us02web.zoom.us/j/87431934330?pwd=UnFEaC9KV3l2NWoxbzNndWc3RytOZz09.

Con i soci di ARAR si potrà inoltre osservare la Luna in diretta: https://us02web.zoom.us/j/89723178602?pwd=b2NZU2g2Z1NkMUVaZjVEeGMrU2N5dz09.

Infine, in collegamento con “Passione Astronomia”, si spiegherà cosa sono e come funzionano i Planetari: https://www.facebook.com/events/3045170035739406.