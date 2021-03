Faenza. Il Questore Maria Rita Stellino in visita a Palazzo Manfredi

Il Questore di Ravenna, Maria Rita Stellino, recentemente insediatasi alla guida dell’ufficio provinciale, nella mattina del 12 marzo, accompagnato dal Dirigente del commissariato manfredo della Polizia di Stato, Antonio Demurtas, ha fatto visita al Comune di Faenza dove si è intrattenuto a colloquio con il Sindaco e Presidente dell’Unione Massimo Isola accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi, dall’Assessore alla sicurezza, Massimo Bosi e dal Comandante della polizia locale dell’Unione, Vasco Talenti.

Nel corso dell’incontro Isola, nel dare il benvenuto, ha illustrato l’organizzazione dell’Unione faentina sottolineando la sua configurazione di una piccola città metropolitana.

La visita è stata inoltre l’occasione di un confronto sul tema della sicurezza, in particolar modo quella legata all’attuale situazione pandemica. A tal proposito il primo cittadino ha sottolineato l’importanza dei controlli sulla cittadinanza, da parte di tutte le forze di polizia, a far rispettare le disposizioni anti-Covid, in un momento particolarmente delicato dell’emergenza sanitaria. Attenzione, quella del primo cittadino, che ha ricevuto ampia disponibilità da parte del Questore Stellino pur nell’applicazione, da parte del personale impegnato sul territorio, del criterio del buon senso, così come indicato dal capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha colto inoltre l’occasione per ringraziare il Questore e il Dirigente del commissariato di Faenza della Polizia di Stato per l’egregio lavoro svolto nell’ambito delle indagini sul femminicidio di Ilenia Fabbri.