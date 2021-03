I cittadini devono partecipare alle scelte urbanistiche per il futuro della città

L’urbanistica non è solo una materia tecnica, ma anche profondamente umanistica, in quanto regola gli insediamenti umani nel territorio. Per questo le scelte urbanistiche che facciamo oggi incideranno e saranno operative fra dieci anni, influendo sulla vita delle persone, alla stregua di materie come la sanità o l’economia. Edificare un Centro Commerciale o un Palazzetto dello Sport in una zona, invece che in un’altra, andrà ad influire sul traffico, sull’ inquinamento acustico, sull’impermeabilizzazione di una zona, ovvero sulla salute e il benessere dei cittadini che vi dimorano. Dobbiamo tenere ben presente, che tutto quello che si va a costruire oggi è frutto di una programmazione antecedente difficilmente emendabile adesso, per questo il futuro della programmazione urbanistica è OGGI, e se i cittadini vogliono essere incisivi, devono farlo subito, per decidere gli insediamenti futuri, quindi la partecipazione e la condivisione delle scelte urbanistiche è fondamentale.

Ravenna sta lavorando alla redazione del nuovo PUG, che rappresenterà la “Bibbia” urbanistica della nostra città, ebbene questo è il momento di partecipare attivamente alle scelte……fra dieci anni una petizione su una destinazione urbanistica, purtroppo, non servirà a nulla.

Marco Maiolini

Consigliere Comunale