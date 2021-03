Bagnacavallo. Estensione della rete: dal 15 marzo ripristino delle strade interessate dai lavori di Italgas

Lunedì 15 marzo partiranno i lavori di ripristino definitivo degli asfalti nei tratti di strada interessati dai lavori di Italgas per l’aumento di portata della rete di distribuzione del gas a servizio della zona artigianale e industriale a sud-est di Bagnacavallo. “Vanno così a concludersi – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Vilio Folicaldi – opere molto importanti per le nostre attività produttive e che si sono potute realizzare grazie alla sinergia tra l’interessamento dell’utenza privata, la volontà della pubblica amministrazione e la disponibilità di Italgas, esecutrice dei lavori.

Questa estensione è stata completata nel novembre scorso con oltre due mesi di anticipo rispetto alle previsioni e ciò ha consentito di ridurre notevolmente i disagi connessi con la presenza dei cantieri. Ora ci si occuperà degli effetti inevitabili di queste migliorie, cioè la necessità dei ripristini delle strade interessate dai lavori. Il Comune si scusa con la cittadinanza per eventuali disagi che si dovessero verificare con questi ultimi interventi”.

Lunedì 15 e martedì 16 si procederà ai lavori di fresatura e asfaltatura della via Minella compreso l’incrocio con la via Boncellino, mentre da mercoledì 17 a venerdì 19 a essere interessate dai lavori saranno le vie Celletta, Redino Inferiore, Bandiera e Beltrami. Lunedì 22 marzo verrà ripristinato un tratto di via Albergone, poi le opere si concluderanno martedì 23 e mercoledì 24 marzo con i ripristini di tratti delle vie Gobetti e Tarroni.

Il programma previsto potrà subire variazioni in caso di condizioni meteo avverse. Eseguirà i lavori l’impresa Coromano di Fratta Terme.