Giordano Sangiorgi del MEI di Faenza ricorda Raoul Casadei: pensiamo a una ristampa di TransRomagna

“Il mio ricordo a Raoul Casadei – scrive Giordano Sangiorgi, Organizzatore del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e della Notte del Liscio – va a circa vent’anni fa quando lo conobbi agli albori del MEI e realizzammo insieme un’operazione di grande coraggio per l’epoca: la compilation TransRomagna che portava per la prima volta a trasferire in chiave pop e rock il liscio della nostra terra: una compilation con gli artisti indipendenti della nostra terra che trasformavano completamente brani come La Suocera Camilla, Romagna e Sangiovese, La Mazurka di Periferia e tanti altri brani rielaborati da tante band di punta dell’epoca come Titta e le Fecce Tricolori, i Sutura, gli Eh?, Bevano Est , Quinzan, Orchestra Spaziale e tantissimi altri , pionieri della musica indipendente della nostra regione”.

“Era entusiasta del progetto – avanza Sangiorgi – e insieme facemmo un bellissimo live di presentazione in Piazza della Molinella a Faenza con l’Orchestra Casadei e con un mix di artisti straordinario, anticipatorio di un’epoca, in modo incredibile, che confermava il suo ruolo di grande comunicatore e di un felice rapporto con le nuove generazioni. Dopo quella prima bella sperimentazione, ci saremmo ritrovati quindici anni dopo con altrettanto entusiasmo a portare, io come organizzatore del MEI, in Regione Emilia-Romagna Raoul Casadei con il figlio Mirko e Riccarda Casadei con Moreno Il Biondo la prima idea della Notte del Liscio in un incontro con l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini che resta scolpito per me nella memoria per avere tutta insieme la grande storia del liscio della nostra terra e che ha contribuito a rilanciare il liscio in tutta Italia. Una storia che resterà indimenticabile e che dovrà proseguire anche nel suo ricordo con la prossima Notte del Liscio e tanti altri momenti. Tra questi per il prossimo MEI si potrebbe pensare a una ristampa di TransRomagna per l’occasione 20 anni dopo. Tutto il mondo del MEI si stringe intorno alla Famiglia di Raoul Casadei per questa grande perdita”.