I commercianti di Marina di Ravenna lanciano la lotteria di Pasqua “CioccoPasquina”: in palio 10 uova

I commercianti di Marina di Ravenna si uniscono per reagire alla crisi determinata dalla pandemia, inventandosi una nuova iniziativa: si chiama “Cioccopasquina” ed è una lotteria di Pasqua, che mette in palio ai fortunati vincitori oltre 10 uova di cioccolato.

Ai cittadini si chiede di riempire una cartolina, che è possibile reperire in moltissimi negozi del paese, con 5 timbri collezionati in 5 attività commerciali diverse.

Quando la cartolina sarà completa, potrà essere imbucata in un apposita scatola custodita all’edicola Kaos, di Piazza Dora Markus, in attesa dell’estrazione, prevista per il 27 marzo. Estrazione che, considerate le attuali normative vigenti, non potrà tenersi in presenza come inizialmente previsto, ma si effettuerà in diretta Facebook, che sarà possibile seguire sulla pagina de “La bella Marina”.