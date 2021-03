Manifestazione in piazza a Ravenna: in tanti per dire "No alla Dad"

Alle 16 di oggi, domenica 14 marzo, nel rispetto delle regole anti-covid in tanti si sono presentati in piazza Kennedy a Ravenna per dire “No alla Dad”, come aveva annunciato nei giorni scorsi il gruppo “Ravenna per la scuola – Persone Contro Dad”, tramite la propria pagina facebook, lanciando anche una petizione ” PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA e per la difesa dei DIRITTI di BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI e RAGAZZE di RAVENNA “.

La manifestazione infatti è stata anche l’occasione per raccogliere le firme per la petizione “NO DAD”, indirizzata al Sindaco di Ravenna, de Pascale: “L’obbiettivo – spiegano – è raccogliere almeno 1500 firme di persone residenti a Ravenna”.

“La scuola in presenza è un diritto costituzionale ed un servizio essenziale – dichiarano da Ravenna per la scuola – La scuola deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire. Il nuovo DPCM rende possibile la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte dei Governatori anche in regioni gialle . Genitori, studenti, insegnanti, educatori di Ravenna manifestano per scongiurare il rischio che questa chiusura possa protrarsi fino a giugno. Chiediamo immediate misure per la riapertura in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado”.