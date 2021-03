Potatura pioppo nero nel parco della Fratellanza: era proprio necessario mutilarlo così?

Intendo esprimere tutta la mia indignazione per come è stata effettuata la potatura di uno splendido esemplare di pioppo nero sito nel parco della Fratellanza, in via Cilla, a Ravenna. Come si evince dalla foto, è stato effettuato un drastico quanto, a mio parere, immotivato intervento sui rami primari mutilando brutalmente quella che era una maestosa pianta riducendola a un moncherino.

È risaputo che sciagurati interventi di questo genere minano inevitabilmente la salute della pianta, aprendo la strada a massive infezioni fungine e parassitosi, riducendone drasticamente l’aspettativa di vita. Per anni ha regalato tanto ossigeno e assorbito grandi quantità di CO2, contribuendo silenziosamente a una battaglia che noi esseri umani fingiamo soltanto di combattere. E poi ombra, frescura e nidi per gli uccelli. Tutto questo non potrà più farlo, non perché un fulmine l’abbia colpito, ma perché è passata una motosega. Mi auguro con tutto il cuore che questo scempio non debba più ripetersi.

Maria Giampiccolo